Delo Artemisie Gentileschi: kljubovati stoletjem, nato še eksploziji

V nadaljevanju preberite:

Herkul in Omfala je eno od dveh del, pripisanih tej italijanski umetnici 17. stoletja, za kateri je bila skoraj usodna eksplozija amonijevega nitrata v bejrutskem pristanišču 4. avgusta 2020. Viseli sta namreč nekaj sto metrov stran, v edinstveni palači ugledne in premožne družine Sursock iz leta 1860, ki ju je tam hranila približno stoletje. Njena zasebna zbirka zajema predvsem primerke italijanske umetnosti 17. ter libanonske 19. in 20. stoletja.