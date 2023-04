Zmožnost smejati se v brk nelagodju

V nadaljevanju preberite:

V Cukrarni bodo danes zvečer odprli razstavo Figuralika: izbrani primeri iz slovenske umetnosti, ki bo do 20. avgusta z naborom del 32 umetnic in umetnikov v razponu od druge polovice prejšnjega stoletja do danes namesto zgodovinskega pregleda predstavljala »prerez individualnih likovnih govoric – od avtobiografskih, politično angažiranih in družbenokritičnih do utopičnih ter poetičnih avtorskih izpovedi«.