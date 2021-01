BTC z ulicami, poimenovanimi po državah

V prispevku preberite:

Z novim odlokom o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga je glavno mesto dobilo tudi Ulico Ekvorna, po starodavnem božanstvu, značilnem le za Ljubljano in Ljubljansko barje. Kdo je bil Evzebij Sofronij in kdo Alojz Kajin?