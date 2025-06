Država bi gradila, a nima denarja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so arhitekturno rešitev za center znanosti, ki bi stal na območju Trnovega, izbrali leta 2019, objekt pa bi visokošolsko ministrstvo po prvotnih načrtih moralo zgraditi že lani, se spet zapleta pri denarju. V državnem proračunu namreč niti letos niti za prihodnje leto ni zagotovljenih sredstev, neuspešni so bili tudi pri pridobivanju evropskega denarja. Koliko je možnosti, da bo institucija, kjer se bodo prepletali znanost, gospodarstvo, kultura in izobraževanje, tudi zaživela? Očitno zelo malo.