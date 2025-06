Gostov iz teh držav je na Hrvaškem vse manj

Medtem ko na nacionalni ravni na Hrvaškem opozarjajo na negativne trende turističnega obiska v prvem delu leta – zlasti v maju – ter pozivajo k zmernosti pri oblikovanju cen, Split zaznava rast. Po podatkih tamkajšnje turistične skupnosti je mesto v prvih petih mesecih letošnjega leta doseglo več prenočitev in prihodov kot v istem obdobju lani.

Več prenočitev in prihodov

Od 1. januarja do 31. maja je bilo v Splitu registriranih 636.064 prenočitev, od tega je bilo 552.610 tujih gostov in 83.454 domačih. Skupno število prihodov je bilo 246.373, kar je skoraj petkrat več tujcev kot domačinov. V primerjavi z lanskim letom to pomeni 3,34 odstotka več prenočitev in 5,24 odstotka več prihodov, poroča Slobodna Dalmacija.

Rast je bila tako pri tujih kot pri domačih gostih – domači so ustvarili kar 12,13 odstotka več prihodov in 6,29 odstotka več prenočitev, tujci pa 3,78 odstotka več prihodov in 2,91 odstotka več prenočitev.

Američani v vodstvu, padec nemških in francoskih turistov

Največ prenočitev in prihodov so ustvarili Američani (36.161 prihodov, +24,35 odstotka), sledijo Britanci (+15,97 odstotka). Nasprotno je bilo zaznati upad števila gostov iz Nemčije (–5,76 odstotka), Francije (–8,09 odstotka), Španije (–9,74 odstotka) in Poljske (–9,82 odstotka). Narašča pa število turistov iz BiH, Nizozemske, Kanade, Italije ter v manjši meri tudi iz Kitajske in Avstralije. Med najhitreje rastočimi trgi so Islandija, Švedska, ZDA, Argentina in Norveška.

Največ turistov starih od 25 in 34 let

Večina turistov, ki so obiskali Split v prvih petih mesecih, je bila stara med 25 in 34 let. Največ nočitev je bilo opravljenih v apartmajih (+7,65 %) in hotelih (+4,78 %). Gosti so najpogosteje bivali v objektih s tremi zvezdicami (174.832 nočitev) in štirimi zvezdicami (76.243 nočitev). Hoteli s štirimi zvezdicami so imeli največ prihodov (62.455) in prenočitev (119.489), pomemben delež pa so prispevali tudi t. i. hoteli dediščine in poslovni hoteli.

Do konca maja je bila zasedenost hotelov 36,6-odstotna (lani 34,24), le maja pa 64,72-odstotna, kar je več kot lani (60,44). V splitski turistični skupnosti napovedujejo dobro glavno sezono in visoko zasedenost poleti, pri čemer pričakujejo še običajni naval rezervacij tik pred zdajci.