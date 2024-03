Hip hop kultura za mlade in po novem tudi za starejše

V nadaljevanju preberite:

Gala hala in Društvo Kapa že deveto leto zapored organizira projekt Mladi Rapetek, ki je namenjen širjenju hip hop kulture. Letos pa uvajajo še Zlati Rapetek, program za starejše odrasle, ki razširja vizijo in domet hip hop kulture. Projekt v okviru štiriletnega programa podpirata ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.