Kamniška občina na pomoč lekarnarjem

Zaradi prostorske stiske zaposlenih v upravi Javnega zavoda Mestne lekarne (JZ ML) na Šutni 7 v Kamniku je kamniški občinski svet na zadnji seji sveta soglašal z ustanovitvijo stavbne pravice za občinsko stavbo na Usnjarski cesti 1 ob Kamniški Bistrici v korist lekarnarjev. Nepremičnino je kamniška občina pred dvema letoma kupila od Farm Ihan za 306 tisoč evrov in že več let propada. Mestne lekarne naj bi objekt porušile in novega zgradile z lastnimi sredstvi. Objekt je pravo zbirališče brezdomcev, v njem je tudi polno odpadkov in pravi čudež je, da lastnika nepremičnine še ni obiskala pristojna inšpekcijska služba.