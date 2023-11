Ljubljana potrebuje tisoč najemnih stanovanj na leto

V nadaljevanju preberite:

Kako velike so potrebe po javnih najemnih stanovanjih v prestolnici, priča podatek, da so na zadnji razpis občinskega sklada za 200 stanovanj prejeli kar 3582 vlog. »Glede na potrebe bi morali v Ljubljani zgraditi vsaj tisoč javnih najemnih stanovanj na leto. Ker je treba za kvadratni meter stanovanja na trgu odšteti že od 4000 do 6000 evrov, so namreč ta stanovanja za številne nedosegljiva,« pravi nepremičninski strokovnjak Zoran Madon.