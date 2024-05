Starliner bo poletel do ISS

Boeingov starliner bo čez nekaj ur poletel proti mednarodni vesoljski postaji. V plovilu, poimenovanem Kalipso, bosta sedela izkušena astronavta Butch Wilmore in Suni Williams. Plovilo lahko leti avtonomno, lahko pa komande prevzameta astronavta, do postaje bo predvidoma pripotovala v sredo. Wilmore in Williams bosta na postaji preživela dober teden, nato pa se bosta z istim plovilom vrnila na trdna tla. Starliner pristaja na trdnih tleh s pomočjo padal in zračnih blazin.

Ko bo testni polet končan, bo Nasa preučila vse vidike poleta in nato bo starliner postal operativno plovilo, s katerim se bodo prevažali astronavti. Prvič v zgodovini bodo ZDA imele dve operativni vesoljski plovili, leta 2020 je uspešno vsa testiranja prestal Spacexov dragon, ki zdaj redno leti do vesolja in nazaj, pri čemer dragon pristaja v vodi.

Butch Wilmore in Suni Williams FOTO: Gregg Newton/AFP

Nasa je pred dobrim desetletjem odobrila finančna sredstva Boeingu, da sestavili plovilo za prevoz astronavtov, potem ko so leta 2011 upokojili raketoplane. Pogodbo z enako nalogo je istočasno dobilo tudi podjetje SpaceX. Gre za komercialni program, h kateremu je zavezana Nasa, ki veliko projektov zdaj oddaja v roke številnim ameriškim vesoljskim podjetjem. Boeingov starliner bo poletel z raketo atlas V podjetja United launch alliance.

»Imeli bomo povsem novo avanturo. To je del naših raziskav vesolja in trenutno obdobje oklicujem za zlata leta vesoljskih raziskav,« je pred dnevi dejal Nasin administrator Bill Nelson.

Kapsuli je ime Kalipso nadela astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams, s tem se je poklonila legendarnemu raziskovalcu Jacquesu Cousteauju, ki je prepotoval svet z ladjo s tem imenom. Cousteau je raziskoval morja in o njihovih skrivnostih pripovedoval svetu, Williamsova meni, da opravljajo podobno nalogo.

Tokrat bosta na krovu dva astronavta, sicer pa jih lahko sprejme štiri, lahko pa gre za kombinacijo posadke in tovora.