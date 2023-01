Podražitve ljubljanskih vrtcev za zdaj še ne bo

V nadaljevanju preberite:

Na nedavni skupščini Združenja mestnih občin (ZMOS) so se župani odločili, da bodo cene vrtcev dvignili za od 14 do 17 odstotkov. Razlog: vlada ni odgovorila na njihov poziv, da bi se iz državnega proračuna pokrili stroški povišanja plač, ki so (oziroma še bodo) nastali po prvem januarju. Na vprašanje, ali bodo tudi v prestolnici podražili vrtce, na magistratu odgovarjajo: »Da, vendar do končne ocene stroškov v vrtcih dviga cen (še) ne bo.« Ali si starši, ki imajo svoje otroke v triindvajsetih ljubljanskih vrtcih, lahko torej oddahnejo? Nekateri naši sogovorniki pravijo, da ne.