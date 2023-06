Posledice koronskih ukrepov o(b)stajajo in celo vse več jih je. Tako glede na zadnje rezultate meritev za športnovzgojni karton na osnovnih in srednjih šolah ugotavljajo na fakulteti za šport ljubljanske univerze. Normalizacija šolskega procesa ni prinesla tudi normalizacije gibalnega razvoja otrok, dodajajo.

Kako se otroci in mladostniki spopadajo s stresom, utrujenostjo, pomanjkanjem gibanja? Zakaj ob telesnem naraščajo težave z duševnim zdravjem otrok? Zakaj se soočamo z nasilnim vedenjem, slabšimi učnimi dosežki in kako so slednji povezani s pomanjkanjem gibanja? Koliko gibanja je sploh dovolj? In – ali se da v razvoju zamujene priložnosti popraviti?

Zbrane in analizirane rezultate meritev za športnovzgojni karton na osnovnih in srednjih šolah je prvič javno predstavil izr. prof. dr. Gregor Starc s fakultete za šport. Na predstavitvi sta sodelovali tudi ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller in pediatrinja, podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič Friškovec.

Pri športni vzgoji FOTO: Polona Malovrh

Starc: Država je žrtvovala otroke

Kot pravi dr. Gregor Starc, so nam štiri generacije otrok pobegnile iz šol, ne da bi kaj storili zanje in za ublažitev njihovih stisk zaradi epidemije. Država ima do otrok dolg, je odločen, zato jim je treba olajšati tudi učne obveznosti.

Korona je naredila svoje: po letu 2021, ko so se šole normalno odprle in delale vse leto, so se izboljšale gibalne sposobnosti otrok. Letos pa se je trend upočasnil. Ne glede na to, da že več let opozarjamo, kaj se je otrokom zgodilo, nam ni uspelo v praksi uveljaviti nobenih rešitev, ki bi otrokom v šoli omogočili več gibanja, je kritičen Starc.

Šole ne potrebujejo novih telovadnic. Ampak se morajo naši otroci spet naučiti uporabljati okolje in naravo. Dr. Gregor Starc

Manj kot 40 odstotkov otrok se je glede gibalne učinkovitosti vrnilo na raven izpred covida, kar 60 odstotkov pa se jih srečuje s slabšo gibljivostjo in tudi s slabšimi uspehi v šoli, s stresom. Nujno je, da jim začnemo pomagati, pravi. Otrok, ki so potencialni vrhunski športniki, je bistveno manj kot pred covidom. Deklic je bilo pred pandemijo izjemnih 15,2 odstotka. Te so v gibalni učinkovitosti bistveno presegle svoje matere. Fantje pa so zdrsnili daleč navzdol.

Slovenske šole so se pri pouku športne vzgoje na daljavo med korono odrezale najbolje v Evropi. Okrog 40 odstotkov otrok se je udeleževalo tega pouka, v drugih državah 17 odstotkov, pa se nam je kljub temu zgodilo, kar se nam je. Dr. Gregor Starc

Delež močnejših otrok je približno tak kot pred pandemijo. Telesna masa se je ustalila, a ne zaradi več gibanja, temveč zaradi »manipulacije« s hrano, ugotavlja Starc.

Telesni in gibalni razvoj generacije, ki jo je prizadela epidemija

Ti otroci so visoki, kar je zanimivo: otroci so med korono začeli bistveno hitreje rasti. Hipoteza je, da se je višek energije, ki ga niso porabili za gibanje, porabil za rast.

Deset odstotkov niže so v gibljivosti kot pred covidom. To nakazuje na napetost, na višjo stopnjo stresa. Zakrčenost otrok zaradi duševnih stisk postaja masovna. Na večini šol so začeli delati kot pred korono, morali pa bi z malo manj stresa, z manj nalogami, morda kdaj celo z nižjimi kriteriji.

Normalizacija šolskega procesa ni prinesla tudi normalizacije gibalnega razvoja otrok. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tudi centralni živčni sistem otrok ne deluje kot pred covidom. Če so počasnejši v gibanju, so tudi v razmišljanju, opozarja Starc. Vzdržljivost otrok šepa. Manj začetnega znanja opažajo pri njih, manj so vzdržljivi, manj gibljivi – ves potencial za učenje je bistveno manjši.

Odrasli smo ščurki na tem planetu. Naši otroci morajo biti drugačni, sicer bomo ostali brez planeta. Dr. Gregor Starc

Trenutno imamo že v študentskih vodah lepo število mladostnikov, ki niso kos obremenitvam.

Boljši v gibanju imajo boljše ocene

Kot pravi ravnateljica OŠ Kolezija Nina Triller, se ekipa na njihovi šoli zaveda pomena športa: »S športnim udejstvovanjem ustvarjamo temeljne pogoje tudi za uspešen napredek otrok na učnem področju. Na šoli spremljamo, kako so rezultati s kartonov povezani z učnim uspehom. Tisti, ki imajo dobre rezultate ali imajo status športnika, imajo tudi dobro znanje in dobre ocene.«

Pri pouku športa pedagogi pripravljajo usmerjene individualizirane programe za otroke. »Nismo naklonjeni sedenju,« pravi Trillerjeva, na šoli pa že razmišljajo, da bi tudi pri drugih predmetih uvedli gibanje.

Naučiti otroke, kako se soočati z digitalnim svetom in naprave uporabljati kot delovno orodje, ne pa za krajšanje časa in za pobeg v individualni svet - tudi to je eden od izzivov šolskega okolja. Nina Triller

Na šoli imajo rekreativne odmore – na zunanjih športno-rekreativnih površinah – brez mobilnih telefonov. Organizirajo tudi tabore za otroke. Ob psihofizičnih izzivih sodobnega časa, opozarja Trillerjeva, pa so se tudi pedagoški delavci znašli v izjemni situaciji, zato bi morda »slofit« karton vpeljali tudi zanje, da bodo lahko kljubovali izzivom.

In kako bi šole bolje sodelovale z zdravniki? »Z medresorsko skupino obeh krovnih ministrstev oziroma z delom od 'zgoraj navzdol',« meni pediatrinja Anita Jagrič Friškovec.