Most v Jevnici pred obnovo, za savskega izdelujejo projekt

Avgustovske poplave so v litijski občini povzročile veliko škode na stanovanjskih objektih, cestni in komunalni infrastrukturi in tudi zelo poškodovale občinska mostova čez Savo v Jevnici in na Savi, ki ju od takrat lahko uporabljajo le pešci in kolesarji. Z zbiranjem ponudb je litijska občina pred nedavnim izbrala in tudi podpisala pogodbo s podjetjem Kraft inženiring iz Senovega za temeljito obnovo mostu v Jevnici. Vrednost pogodbe znaša 145.000 evrov, dela pa naj bi bila končana v dobrem mesecu dni.