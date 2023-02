Največji mini festival v mestu

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanskih domovih pa tudi v nekaterih javnih prostorih odmeva razposajena glasba nastopajočih na letošnjem Kavč festivalu. Tako bo do konca tega tedna oziroma do nedelje, 5. februarja, ko bo kar 146 koncertov in predstav v Ljubljani, 35 pa še drugod po Sloveniji. O sporočilnosti, množičnosti in posebnosti festivala smo se pogovarjali z njegovim pobudnikom in soorganizatorjem Matijem Solcetom.