Obnova parkirišča tudi z evropskim denarjem

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) bo predvidoma 18. avgusta predala v uporabo novi otočni peron na železniški postaji v Litiji in s tem tudi tretji in četrti tir. Kasneje sledijo rušitev obstoječega perona in gradnja novega ter obnova prvih dveh tirov, temeljita obnova postajnega poslopja, ureditev parkirišča in gradnja nove dovozne ceste mimo trgovskega centra Hofer na novo parkirišče. Tam bo po rušenju dotrajanega postajnega skladišča na voljo 171 parkirnih mest.