Prostorske preveritve so prelahek zalogaj

Tretja redna seja ljubljanskega mestnega sveta se je začela z nekajminutno zamudo. Verjetno tudi zaradi več kot enournega protestnega dogajanja z nekaj sto udeleženci pred mestno hišo, ki ga je neposredno prenašala nacionalna televizija in je bilo namenjeno varovanju pitne vode in javnemu zdravstvu. In blatenju župana Zorana Jankovića.

Na vprašanje mestne svetnice Tine Bregant, ali ima Ljubljana določene alternativne vire pitne vode, saj posebej izlitje kerozina na koprski progi poudarja njen pomen, in ker kaže, da se bo uresničil črni scenarij gradnje kanala C0, je Maja Žitnik, nova vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, pojasnila, da se ustrezne službe v MOL s tem vprašanjem vsakodnevno ukvarjajo ter da so alternativni in rezervni viri tudi zakonsko predvideni. Rezervno zajetje za zajetja na Ljubljanskem polju je vodarna Brest in obratno, rezervna zajetja za vodarno Brest so zajetja na Ljubljanskem polju, kjer je zajetij več in so drugo drugemu tudi alternativni vir. Rezervne lokacije pa so bogatenje vode na Rojah ter vodarni Koseze in Hrastje.

Marušo Babnik (SDS) je zanimalo, zakaj občina vztraja z gradnjo stolpnic v Dravljah, tako imenovanega Regentovega kvarta, kjer je bila pred letom 2007 med drugim predvidena gradnja osnovne in glasbene šole, športne dvorane, zdaj pa naj bi tam zgradili visoke stanovanjske stolpnice, kar bo zgostilo naselitev, stolpnice bodo metale senco, vse skupaj pa bo znižalo cene obstoječih nepremičnin. Miran Gajšek, vodja občinskega oddelka za urejanje prostora, je pojasnil, da je bila namenska raba zazidljivega zemljišča spremenjena leta 2007 in da je šol v okolici dovolj, če pa bo potrebno, je predvidena še nova ob Klemenčičevi ulici. Parcela pa je bila iz premoženja MOL prenesena že leta 2001.

Pri nagradah za povečani obseg dela v letu 2023 direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in ravnateljicam ter ravnateljem vrtcev je bil glavni pomislek opozicijskih svetnic in svetnikov, da bi bilo to nagrajevanje vnaprej, in to že tako najbolje plačanim, namesto da bi nagrajevali najslabše plačane. Župan Janković je pojasnil, da bodo o izplačilu nagrade razpravljali šele prihodnje leto, tokrat pa so glasovali le o možnosti za izplačila nagrad.

Šport za vse

Dve točki dnevnega reda sta bili posvečeni športu – letnemu programu športa in dopolnitvi ustanovitvenega akta Športa Ljubljana. Marko Kolenc, vodja oddelka za šport, je pojasnil, da bo občina šport za vse v letu 2023 sofinancirala s 15,8 milijona evrov, kar je devet odstotkov višji znesek kot lani in 700 tisočakov manj, kot naj bi znašal znesek po večletni veljavni mestni športni strategiji. Anton Grošelj (SDS) pa je opozoril na padanje indeksa gibalne učinkovitosti učenk in učencev, zato je predlagal večja vlaganja v motivacijo kot v telovadnice, kamor učenci po njegovih besedah niti nočejo.

Športna zveza Ljubljana je s predlogom letnega programa soglašala s pridržkom, češ da je »neambiciozen, saj ne zagotavlja niti tolikšne rasti sredstev, da bi pokrili dvig inflacije. Neskladnost še posebej izstopa na področju športne rekreacije, na področju športa invalidov, na področju programov delovanja ljubljanskih športnih zvez in časovnice razpisov.« Ocenjujejo tudi, »da je sprejemanje letnega programa športa samo za eno leto, in ne za tri, kot je bilo za leta 2020, 2021 in 2022, korak nazaj.«

Prostorska taksa in plani

Ob nasprotovanju opozicijskih svetnikov sta bili taksi za spremembo osnovne namenske rabe in podrobnejše namenske rabe, doslej v višini 250 evrov, izenačeni na 300 evrov. Tovrstne občinske takse sicer niso obvezne, a župan Zoran Janković je pojasnil, da je bilo pred njihovo uvedbo 4000 pobud, zdaj pa jih je okoli 1500. Lahko pa vsi občani ob dnevih odprtih vrat pridobijo informacijo brezplačno – in zanimanje za to je veliko, saj so jih izdali kar 32 tisoč.

Zadnje točke so bile namenjene sprejemanju prostorskih dokumentov. Opozicijske svetnike je zmotilo, da veliki investitorji zlahka dosežejo spremembe. Župan Janković je zato ustreznim občinskim službam napovedal, da naj za prihodnje seje pripravijo podatke o tem, koliko lokacijskih preveritev je bilo doslej prijavljenih in koliko sprejetih.

Najživahnejša je bila razprava o projektu hotela Bellevue, kjer so v šišenski četrtni skupnosti ostro nasprotovali ohranjanju samo ene stranice propadajoče stavbe, še bolj pa se je razživela razprava o sostrski obvoznici. Maruša Babnik (SDS) je opozorila, da v četrtni skupnosti izbrani trasi odločno nasprotujejo, ker gre za tranzitno tovorno cesto brez površin za kolesarje in pešce za osovraženi kamnolom, ki je sicer že od leta 2012 zaprt in je samo še odlagališče nevarnih gradbenih odpadkov za zasebno podjetje KPL. Poleg tega predlagana trasa, o kateri bo v bližnji prihodnosti javna razgrnitev, poteka čez kmetijska zemljišča (tudi najboljša), in dobesedno razčetveri nekatere kmetije. Lahko pa bi jo umaknili pod hrib, kjer so zemljišča že v državni lasti.