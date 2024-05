Kako bo Xi Jinping sklenil veliki krog s kredo

V nadaljevanju preberite:

Kitajski predsednik Xi Jinping je pripravil kovčke. Prvič po petih letih potuje v Evropo in prinaša s seboj dolg seznam tem, o katerih se bo jutri in pojutrišnjem pogovarjal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, 7. in 8. maja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in v zadnjih dveh dneh turneje z madžarskim premierom Viktorjem Orbánom.

Prav vse je zanimivo v zvezi s tem krogom, ki ga bo Xi Jinping začel z obiskom v eni od vodilnih sil Evropske unije in Nata, nadaljeval v državi, ki ni članica EU in prisega, da se ne bo nikoli pridružila omenjenemu vojaškemu sporazumu, in znova končal v članici obeh skupin, ki vodi neko drugo politiko in pogosto na skoraj vseh področjih spodkopava evropsko enotnost.