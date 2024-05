Vingegaard bo nared za spopad s Pogačarjem v Franciji

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard bo sodeč po izjavah športnega direktorja zasedbe Visma-Lease a Bike Merijna Zeemana nastopil na dirki po Franciji, izpustil pa bo načrtovano pripravljalno preizkušnjo po Dofineji, poroča spletni portal Wielerflits. Dofineja za Vingegaarda »nikoli ni bila realna opcija po grdem padcu«, je dodal Zeeman.

Petinštiridesetletni strokovnjak je prepričan, da bo lahko Vingegaard na Tour, ki se bo začel 29. junija, prišel dobro pripravljen. »Zmagati na dirki po Franciji bo za Jonasa resda težko, a še zdaleč ne nemogoče,« je Zeeman povedal v izjavi za Wielerflits. Danec (27) za zdaj še ni sedel na kolo po poškodbah, ki jih je pred mesecem dni utrpel ob grozljivem padcu na dirki po Baskiji. Skoraj dva tedna je preživel v bolnišnici s predrtimi pljuči ter z zlomljeno ključnico in več rebri.

Vsak dan je zaposlen z rehabilitacijo

»Vsak dan je zaposlen z rehabilitacijo pod budnim očesom zdravnikov in fizioterapevtov. Vsekakor dopuščamo možnost, da bo na startu Toura v Firencah. Jonas je zelo talentiran, obenem pa vemo, da lahko ekstremno hitro okreva,« je dodal Zeeman. »Vsak teden pregledamo podatke, a zdravniška služba trenutno še ne more natančno povedati, katerega programa se bo lahko v prihodnje držal. Moramo biti potrpežljivi, počakati, seveda pa upamo, da bo lahko branil zmago na dirki po Franciji,« je še za Wielerflits poudaril Zeeman, ki bo sicer po koncu sezone zapustil ekipo Visme-Lease a Bika in se kot direktor pridružil nogometnemu klubu AZ Alkmaar.

Merijn Zeeman, športni direktor ekipe Jumbo Visma. FOTO: Jumbo Visma

Nizozemec je odgovarjal na številna vprašanja, med drugim tudi o prihajajočih višinskih pripravah in pripravljalnih dirkah. »Ni nujno, da Jonas potrebuje nastop po Dofineji, da bi bil ustrezno pripravljen za Tour. Prepričan sem, da bi lahko ob dobrem bloku treningov v zadnji fazi priprav na Tour prišel zelo dobro pripravljen.«

Vingegaard dvakratni zmagovalec Toura

Zeeman je za kolesarski spletni portal delno zanikal, da se bo njihov drugi zvezdnik Belgijec Wout Van Aert tekmovalno na ceste vrnil konec maja na dirki po Norveški. Tudi belgijski as je pred dobrim mesecem dni grdo padel. Ob padcu na dirki skozi Flandrijo si je zlomil prsnico, več reber in ključnico. »Wout še ni na tisti točki okrevanja, ko lahko z gotovostjo trdimo, kje bo v prihodnje dirkal. V najboljšem scenariju bi lahko bila Norveška zanj dosegljiva, ampak o tem trenutno še ne moremo govoriti,« je pristavil Zeeman. Je pa potrdil, da ne Vingegaard ne Van Aert v naslednjih tednih ne bosta na višinskih pripravah v Španiji z ekipo, ki bo ob njiju nastopila na Touru.

Vingegaard je zadnji dve sezoni slavil skupno zmago na dirki po Franciji pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem. Ta prvič v karieri tekmuje na dirki po Italiji, obenem pa z nastopom na Touru meri na dvojček zmag na obeh največjih tritedenskih dirkah.