Revizorji okrcali investiciji v kopališči Ilirija in Vevče

Projekt gradnje kopališča Ilirja je dvakrat dražji od načrtovanega, ocenjena vrednost investicije v kopališče Vevče pa se je zvišala za 48 odstotkov. To so v revizijskem poročilu ugotovili na računskem sodišču. Poleg tega so opozorili, da je občina projekt vevškega kopališča začela izvajati, preden je opredelila njegov obseg ter finančno in časovno konstrukcijo. Zvišanje stroškov za Ilirijo pa ni bilo pojasnjeno niti v investicijski dokumentaciji niti v odloku o občinskem proračunu ali zaključnem računu, kar pomeni, da z razlogi za podražitev ni bil seznanjen niti mestni svet. To je le nekaj ugotovitev državnih revizorjev.