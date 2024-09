Študentje ne dajo zdravstvenega doma

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je poleg zdravnikov, zaposlenih v javnem sektorju, ki ne bodo smeli več izvajati samoplačniških storitev, razburila tudi študente. Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) ostro nasprotujejo predlaganemu 42. členu zakona, ki je v javni razpravi. Predlog namreč predvideva ukinitev Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ), kar bi imelo resne posledice za celotno študentsko skupnost v prestolnici, navajajo.

»ZDŠ zagotavlja široko paleto preventivnih in kurativnih storitev, kot so splošno zdravstveno varstvo, zobozdravstvo, psihiatrija in ginekologija. Ukinitev bi dodatno obremenila že tako dolge čakalne vrste in ogrozila zdravstveno oskrbo študentk in študentov, ki prihajajo iz vseh delov Slovenije študirat v Ljubljano ter predstavljajo eno najbolj socialno ranljivih skupin,« so v ŠOU napisali v protestnem pismu. Dodali so, da bi brez ZDŠ študenti morali iskati zdravniško pomoč bodisi v domačem kraju bodisi v urgentnih ambulantah, kar bi lahko povzročilo dodatne težave v dostopu do nujne oskrbe.

Podobni poskusi že v preteklosti

Poskusi ukinitve samostojnega zdravstvenega doma za študente in njegove priključitve Zdravstvenemu domu Ljubljana so se dogajale že v preteklosti. Leta 2017 je vlada v navezi z Mestno občino Ljubljana poskušala izvesti identično pripojitev, ki so se ji na ŠOU v Ljubljani uspešno uprli in ministrstvu za zdravje predložili več kot 10.000 podpisov študentk in študentov, ki so nasprotovali zaprtju. Pristojni so takrat prisluhnili glasu uporabnikov ZDŠ in pripojitev opustili, začeli pa so se tudi pogovori o priključitvi ZDŠ Univerzi v Ljubljani.

Tudi tam priključitvi ZDŠ k ZD Ljubljana nasprotujejo. Dr. Gregor Majdič, rektor Univerze, je zato že pisal na ministrstvo za zdravje.

Glede na dosedanje uspešno delo ZDŠ na Univerzi menijo, da argumentov v prid njegovi morebitni priključitvi k ZD Ljubljana ni. Na Univerzi v Ljubljani se zavzemajo, da bi zdravstveni dom prešel pod njihovo okrilje: »Takšen način delovanja je običajen v drugih državah Evropske unije, kjer imajo univerze pod svojim okriljem zdravstvene domove, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo študentov. Hkrati pa bi ob takšni spremembi položaja zdravstvenega doma za študente ta služil tudi kot odlična učna baza za študente medicinske fakultete, ki bi se na ta način lažje in bolje spoznavali z delom družinskega zdravnika in bi še izboljšali izobraževanje bodočih zdravnikov splošne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.«

Po predhodnem ustnem dogovoru z ministrico za zdravje, ki je tej ideji na sestanku spomladi 2024 pokazala naklonjenost, na Univerzi v Ljubljani že pripravljajo izhodišča, kako bi se lahko zdravstveni dom za študente priključil Univerzi. »Le na ta način, z ohranitvijo posebnega zdravstvenega doma za študente, bo študentska populacija deležna najboljše možne obravnave na področju zdravja,« so jasni na univerzi.