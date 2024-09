Zdravniki: Novela vodi v propad javnega zdravstva

V nadaljevanju preberite:

Zdravniki so včeraj opozorili, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti postavlja v negotovost ostoj celotnega sistema, vodi v propad javnega zdravstva, daljše čakalne dobe in slabšo kakovost storitev. Jasno pokaže, da politika nima ideje, kaj je problem v zdravstvu in kako ga rešiti, je dejal vodja oddelka za urgentno anesteziološko dejavnost v ljubljanskem UKC Dušan Vlahović.

Če bo zakonska dikcija, da zdravniki, zaposleni v javnem sektorju, ne bodo smeli več opravljati samoplačniških storitev, sprejeta in bo zaživela v praksi, se bolnikom ne piše nič dobrega, so v en glas ponovili zdravniki – nekateri so se zbrali v prostorih zdravniške zbornice, drugi so svoje mnenje o noveli prispevali po videopovezavi ali s posnetki. Nihče od njih pa o noveli ni našel dobre besede.