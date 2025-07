Uspešni pri pridobivanju bruseljskega denarja

»Trenutno imamo soglasja za sofinanciranje z evropskimi in državnimi sredstvi za 31 projektov, od tega se bodo štirje izvajali v Ljubljani. Gre za širitev kolesarskih površin ob Zaloški in Ljubljanici, ureditev novega vrtičkarskega območja na Grbi, skupaj z občinama Dobrova in Medvode pa smo pridobili denar za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ostalih 27 projektov se bo izvajalo v drugih občinah,« je povedala Lilijana Madjar, direktorica regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Iz evropske finančne perspektive za obdobje 2021–2027 je na ravni države na voljo 450 milijonov evrov, od tega bo RRA LUR prejela okoli 60 milijonov, je dejala Lilijana Madjar. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in predsednik razvojnega sveta ljubljanske urbane regije Metod Ropret sta pred dnevi podpisala drugi dodatek k dogovoru za razvoj regije, ki vključuje 22 novih projektov. Vrednost vseh odobrenih 31 projektov znaša dobrih 102 milijona evrov, država in EU pa bosta prispevali dobrih 53 milijonov.

Župan Zoran Janković je med občinskimi projekti, ki so jih uspešno končali tudi s pomočjo evropskih sredstev, omenil prenovo kopališča na Vevčah, ki ga bodo odprli v nedeljo. Za dobrih 23 milijonov evrov vredno investicijo so namreč na magistratu pridobili 11,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega mehanizma CTN, okoli 400.000 evrov pa še od eko sklada. Ob tem je Janković napovedal, da bo avtobusna linija mestnega LPP po novem podaljšana do prenovljenega vevškega kopališča, česar se bodo, kot pravi župan, zagotovo posebej razveselili okoliški prebivalci.

Dobro sodelovanje z ministrstvi

Lilijana Madjar, dolgoletna direktorica RRA LUR, je poudarila pomembnost izvedljivosti projektov, ki bodo sofinancirani s pomočjo evropskega in državnega denarja, saj morajo biti zaključeni do konca leta 2029. »Zdi se, da je še veliko časa, vendar je priprava teh projektov precej zahtevna,« je poudarila.

Po njenih besedah so bili na območju ljubljanske urbane regije, ki združuje kar 25 osrednjeslovenskih občin, zelo uspešni, saj »so za vse prijavljene projekte prejeli soglasja pristojnih ministrstev«. So pa vsi projekti podrobno določeni, saj morajo biti namenjeni čiščenju odpadnih voda, oskrbi s pitno vodo, zeleni infrastrukturi, spodbujanju podjetništva, trajnostni mobilnosti in kolesarski infrastrukturi.

Največji paket, ki so ga podpisali 8. julija, vsebuje 22 projektov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo, državno kolesarsko povezavo in zeleno infrastrukturo. Največ oziroma okoli 20 milijonov evrov je namenjenih kolesarski infrastrukturi v občinah Borovnica, Brezovica, Horjul, Ivančna Gorica, Ljubljana, Lukovica in Velike Lašče.

V Ljubljani tako načrtujejo širitev kolesarskih površin ob Ljubljanici in Zaloški cesti, zanje bodo od EU in države skupaj prejeli kar 14 milijonov evrov. Med večjimi projekti v regiji je okoli 4,8 milijona evrov vredna ureditev središča Domžal, za kar bodo prejeli 3,4 milijona evrov sofinanciranja, za celovito ureditev središče Iga pa skoraj 1,6 milijona evrov.