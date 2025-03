V Ljubljani odstranjenih več kot 580 oglasnih objektov

Po besedah župana Zorana Jankovića je v prestolnici postavljenih okoli 8000 objektov za oglaševanje. V začetku leta 2023 so mestni inšpektorji z usmerjeno akcijo nadzora začeli preverjati, ali imajo oglaševalci za njihovo postavitev vsa ustrezna dovoljenja. Ugotovili so, da je bilo do zdaj od 2417 oglasnih objektov kar 586 nezakonito nameščenih, zato so jih odstranili. Zakonito je bilo nameščenih 608 oglasnih objektov, preostalih 1223 pa je še v inšpekcijskih postopkih.

Župan Janković je zatrdil, da je oglasnih objektov v Ljubljani preveč, in dodal: »Po moji oceni je treba najmanj polovico od teh osem tisoč objektov odstraniti. Postavljeni so pregosto ter na fasadah stavb in ograj, kjer ogrožajo varnost pešcev in kolesarjev.« Luka Jukič, vodja občinskega inšpektorata, je pojasnil, da so januarja in februarja odstranili tri velike oglasne objekte na Zaloški cesti, osem na Šmartinski cesti in šest v bližini bencinskega servisa na Dolenjski cesti.

»Marca smo z izvajalcem rednega vzdrževanja občinskih cest začeli akcijo odstranitve nelegalnih oglasnih objektov ob Tržaški cesti in odstranili kar 24 velikih oglasnih tabel. Ugotovili smo, da so bile nekatere nameščene na preperel in razpadajoči les, več kot sto kilogramov težki objekti pa so predstavljali resno nevarnost za pešce na pločnikih,« je dodal.

Nadzor bodo mestni inšpektorji nadaljevali, pri tem pa je Jukič opozoril, da večina oglaševalcev na različne načine s postopki zavlačuje. »Med drugim z ustanovitvijo podjetij v tujini, kjer pošte nočejo sprejeti, pa tudi z različnimi fiktivnimi pogodbami, s katerimi si oglaševalci med seboj prenašajo oglase,« pravi Jukič. Takšen je bil, denimo, primer odstranjevanja oglasnih objektov na Golovcu, kjer so tri nelegalne postavljene tovrstne objekte odstranili konec avgusta lani, inšpekcijski postopek pa je trajal več kot dve leti.

Primer oglasnega panoja na fasadi stavbe ob Celovški, ki so ga inšpektorji kasneje odstranili. FOTO: Mestna občina Ljubljana

Akcija mestnih inšpektorjev FOTO: Gm Igd

Nadzor izvajata dva od sedmih inšpektorjev

Tako župan Janković kot tudi vodja inšpektorjev Jukič sta lastnike oglasnih objektov pozvala, naj nezakonito postavljene oglasne panoje in table odstranijo sami, saj si bodo s tem znižali stroške odstranitve. Na vprašanje, koliko prihodkov v mestnem proračunu predstavljajo prihodki, ustvarjeni na račun nezakonito postavljenih oglasnih objektov, je Jukič odgovoril, da tega podatka nima. Župan pa je dodal, da se bo občina odrekla prihodkom od denarnih kazni.

Ponovil je, da se bodo pri nadzoru osredotočili predvsem na glavne ljubljanske vpadnice, kjer je teh objektov največ, in dodal, da inšpektorat opravlja »mukotrpno delo«. Gre namreč za zahtevno in kompleksno področje, ki ga pokriva več predpisov.

S spremembo prostorskega načrta MOL, ki je sicer še v postopku, bo, kot je dejal Janković, za vsako lokacijo natančno določeno, kje bodo oglasni objekti lahko nameščeni. Na vprašanje, ali drži podatek, da se na občinskem inšpektoratu s tovrstnim nadzorom ukvarjata le dva od sedmih inšpektorjev, je Jukič odgovoril pritrdilno.