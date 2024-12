Direktor dobil podporo članov sveta, med prioritetami kadri in poslovanje

Sedanjemu direktorju Zdravstvenega doma Idrija Tomažu Glažarju mandat poteče februarja prihodnje leto, a bo, če bo dobil podporo idrijskih in cerkljanskih svetnikov, na položaju ostal še štiri leta.

Razpis za direktorja je bil objavljen med 5. in 20. novembrom, nanj sta se poleg Tomaža Glažarja prijavila še dva kandidata – Zvonko Čadež in Marko Rupret. Vse tri prijave so izpolnjevale formalne razpisne pogoje.

Zvonko Čadež je do aprila letos, ko so ga razrešili, deloval kot direktor URI Soča, Marko Rupret je bil zaposlen na Golniku. Svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija o njiju niti ni glasoval, saj je Glažar dobil večinsko podporo članov. Dosedanji direktor je dobil pet glasov za, dva člana sveta – predstavnik zaposlenih ter predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov – sta glasovala proti.

Da bi Tomaž Glažar ne dobil podpore cerkljanskih in idrijskih občinskih svetnikov, je malo verjetno, zato bo februarja skoraj zagotovo nastopil še en mandat. Lahkega dela ne bo imel, saj se idrijski zdravstveni dom spopada, tako kot drugi po celotni državi, s kadrovsko stisko, manjka predvsem družinskih zdravnikov. Prav tako jim še zmeraj ni uspelo najti stalnega ginekologa, kar je direktor uvrstil med svoje prioritete tudi za prihodnje mandatno obdobje.

Ob tem je izpostavil še ureditev dostopnosti do zdravstvene obravnave v ambulantah družinske medicine, normalizacijo dela v teh ambulantah z zaposlitvijo novih zdravnikov družinske medicine in ureditev prostorov za izvajanje te dejavnosti, pa tudi vzpostavitev dela v novi zdravstveni postaji v Cerknem z uvedbo novih dejavnosti pediatrije, fizioterapije, centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov in centra za krepitev zdravja.

Preselitev zdravstvene postaje v Cerknem v nove prostore je sicer projekt, ki se vleče že leta. Občina Cerkno je prostore v bivši poslovni stavbi Ete kupila leta 2016. Prošnjo za gradbeno dovoljenje naj bi po neuradnih informacijah že vložili.

Tomažu Glažarju se mandat izteče 15. februarja prihodnje leto. FOTO: Bojan Tavčar

Pred potrditvijo še glasovanje svetnikov

Še eden od izzivov, ki čaka direktorja ZD Idrija, ne glede na to, ali bo to Glažar ali kdo drug, bo postavitev satelitskega centra, ki ga narekuje država, ob tem se bo zagotovo pojavila težava s kadri, ki jih že tako primanjkuje.

Glažar je za Delo med prioritetami izpostavil še finančno stabiliziranje poslovanja ob zagotovitvi vseh omenjenih ciljev, »s stalnim zniževanjem stroškov, kjer se ne posega v kakovost izvajanja zdravstvenih storitev in z aktivnostmi za pošteno plačevanje javne zdravstvene službe ter prehod na brezpapirno poslovanje«.

Tomaž Glažar je bil pred zaposlitvijo v ZD Idrija med ministrovanjem Milojke Kolar Celarc sicer direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje, predsednik sveta UKC Ljubljana, direktor Zdravstvenega doma Vrhnika in svetovalec bolnišnicam pri sanacijskih programih.

Idrijski in cerkljanski svetniki bodo o njem najverjetneje glasovali na januarski seji, Glažarju se mandat izteče 15. februarja prihodnje leto.