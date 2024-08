Na Pr'farskih dnevih devetkilometrski trail, eden od vrhuncev razstava čipk

Okrog velikega šmarna v Spodnji Idriji, poimenovani tudi Fara, drugem največjem naselju v občini Idrija, že tradicionalno pripravljajo Pr'farske dneve. Obiskovalce od blizu in daleč vabijo dišeči, lokalno pripravljeni štruklji in druge dobrote, pridne roke pletejo venčke, pestra pa je vsako leto tudi športna in zabavna plat praznovanja.ž

Veliki šmaren je od nekdaj spodnjeidrijski farni praznik, saj je bila cerkev Device Marije Vnebovzete eno od najpomembnejših romarskih središč za vse okoliške kraje. Cerkev, poimenovana tudi Marija na Skalci, je z več kot 800-letno tradicijo najstarejši sakralni spomenik na Idrijskem, s freskami Jožefa Mraka pa tudi eden od najpomembnejših kulturnozgodovinskih objektov. V praznovanje krajani vsako leto povežejo zabavo, šport in tradicijo.

Tridnevni program bo letos znova bogat, zasnovali so ga domačini, povezani v številna društva.

Pr'farski dnevi ne bi mogli miniti brez tradicionalne čipke. Članice Društva klekljaric idrijske čipke, skupine Spodnja Idrija, že danes ob 18.30 vabijo v staro osnovno šolo v Spodnji Idriji na odprtje razstave Čipkasto popotovanje po pr'farskih legendah. Andra Marinko iz spodnjeidrijske klekljarske skupine je dejala, da so se želele z letošnjo tematiko razstave pokloniti kraju in njegovim legendam ter z njimi seznaniti tudi mlajše generacije oziroma prišleke, ki jim lokalna tradicija ni toliko poznana.

Legende, vključno z morda najbolj znano o ribi, ki poje na topolu, je sedem klekljaric prelilo v 2,10 metra dolgo inštalacijo, za katero je vzorec narisala oblikovalka Tina Koder. Spodnjeidrijske ustvarjalke so v klekljarsko umetnino vložile približno 500 ur dela. Razstava bo na ogled do 24. avgusta, za vse, ki si bodo želeli o legendah prebrati kaj tudi kasneje, pa je na voljo knjiga Čipkasto popotovanje po pr'farskih legendah.

Pr'farski dnevi ne bi mogli miniti brez tradicionalne čipke. FOTO: Živa Marinko

Pester program za vse generacije

Petkov program praznične prireditve bodo odprle stojnice, posejane po kraju, popoldne in zvečer pa bosta dogajanje začinila koncerta Crklanov in Anike Horvat s kitaristom. Sobota, 17. avgusta, bo v znamenju športa.

Letos organizatorji prvič pripravljajo Fara trail, tekaško preizkušnjo po bližnjih gričkih. Upajo, da bo pritegnila tudi tekače iz bolj oddaljenih krajev, ki tek v klanec in po gozdu šele spoznavajo.

Devetkilometrska preizkušnja, med katero bodo morali prijavljeni premagati 500 metrov višinske razlike, je primerna za tekače vseh starosti. Časovni limit za prihod v cilj je tri ure, za najboljše so pripravljene tudi simbolične nagrade. Na progi bosta postavljeni dve okrepčevalnici, na cilju pa bo za tekmovalce na voljo topel obrok. Lično medaljo bo prejel vsak, ki bo uspešno pritekel skozi cilj.

Članice Društva klekljaric idrijske čipke, skupine Spodnja Idrija. FOTO: Živa Marinko

Za ljubitelje košarke bo v soboto ob 9. uri zjutraj na igrišču pred spodnjeidrijsko osnovno šolo turnir 3 na 3, prijave so možne do jutri, 15. avgusta. Prav tako se nadejajo čim večje udeležbe športnih zanesenjakov na balinanju in odbojki, na ogled svojega »drugega doma« pa z dnevom odprtih vrat vabijo tudi spodnjeidrijski gasilci.

K obuditvi kraja za dneve okrog velikega šmarna bodo svoje prispevali tudi članice in člani PGD Spodnja Idrija z dnevom odprtih vrat. Poleg stojnic in animacij za otroke prireditelji vabijo še s poznopopoldansko in večerno zabavo z ansamblom Igor in zlati zvoki ter skupino Pop Design. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

Je prireditev namenjena le krajanom ali si želijo nanjo privabiti obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev? Predsednik KS Spodnja Idrija Vojko Carl je poudaril, da si vsekakor želijo obiskovalcev od blizu in daleč, tudi program je namensko oblikovan za vse generacije, čeprav seveda vsako leto po številu prednjačijo domačini.

V zadnjih letih so v naselju izgubili dve banki in pošto, tudi demografsko slika ni rožnata, zato so dnevi zabave, kulture, tradicije in športa, ko se poveže skoraj celotna skupnost, za Spodnjo Idrijo velikega pomena.