Terme Čatež tretjič v konfliktu z Lucijčani

V nadaljevanju preberite:

Terme Čatež so spet »v vojni« z Lucijčani. Pred dobrim tednom so stanovalcem blokov Obala 105–107 z betonskimi bloki preprosto zaprli parkirišče, ki so ga uporabljali vsaj 30 let. Iz Term Čatež so pojasnili, da so to storili zato, ker da ga je javno podjetje Okolje Piran uporabljalo mimo določil najemne pogodbe. V Okolju Piran očitek odločno zavračajo in trdijo, da je šlo za nezakonito odpoved pogodbe, ki so jo obnovili in podpisali 22. maja letos.

Tri tedne kasneje so si v Termah Čatež premislili.