Burno dogajanje okoli hotela Žusterna

»Odločili smo se, da Aquapark hotela v Žusterni ne bomo prodali,« je zagotovil prvi mož Term Čatež in skupine DZS Bojan Petan. Namesto tega so se odločili, da ga bodo obnovili, pravi. Obenem bodo odpustili 13 delavcev, ki so zaposleni v gostinskem delu. Poleg tega nepremičninski posrednik zanje oglašuje prodajo picerije, ki je tik ob hotelu. Nesojeni hotelski kupci pa Terme Čatež tožijo.

»Hotel smo prodajali več let, takrat še zaradi zahtev bank in sklada York. Sčasoma teh zahtev ni bilo več, saj smo upnike poplačali, tudi s prodajo portoroške marine. Za hotel pa sta se v prodajnem postopku potegovala dva kupca, vendar smo zaradi zapletov prodajo ustavili, zdaj nas pa oba tožita,« povzema Petan. Nesojena kupca sta koprska podjetnika Roberto Cavallaro in Aco Kabanica.

Glede na to, da prisile k prodaji ni več in da se v Žusterni obeta nova ureditev obalnega območja, so se po Petanovih besedah odločili, da bodo hotel raje obnovili. V to nameravajo vložiti šest milijonov evrov. Prav toliko naj bi neuradno znašala prodajna cena za hotelski kompleks, ko sta si zanj prizadevala Cavallaro in Kabanica.

Sogovornik, ki napoveduje zaprtje hotela v oktobru, tudi z gotovostjo zanika, da bodo zdaj iz hotelskih sob naredili apartmaje in jih prodali. Obenem pa vseeno napovedujejo odpustitev 13 zaposlenih v gostinskem delu hotela, češ da jih med prenovo ne potrebujejo. Včeraj so imeli sejo sveta delavcev in sestanek s sindikati, kjer so tem delavcem ponudili zaposlitev v okviru skupine Term Čatež. Sicer pa bodo obdržali 15 zaposlenih, ki delajo v recepciji, vzdrževanju in drugo.

Medtem na spletnem portalu nepremicnine.net nepremičninska agencija Veda invest (za katero stoji portoroški podjetnik Vejsil Hot) oglašuje prodajo prostorov za picerijo, tik ob hotelu Aquapark Žusterna, za 1,2 milijona evrov. Gre za prostor, v katerem že 13 let domuje picerija Pizza 33, v najemu pa ga ima do avgusta prihodnje leto Roberto Cavallaro. »Agencija, ki je sodelovala pri postopku prodaje hotela, ima po pogodbi pravico oglaševati prodajo picerije, vendar je bila ta mišljena le v okviru poravnalnega postopka s Cavallarom, ki ni bil uspešen,« še navede Petan in doda, da si sicer za prodajo ne prizadevajo.

Petan je še povedal, da je družba Terme Čatež leta 2023 presegla vse načrtovane cilje, imeli so 37,4 milijona evrov poslovnih prihodkov ter skupaj 8,1 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBITDA). Zatrdil je, da tudi poslovanje v letu 2024 kaže izjemne rezultate. Nadzorni svet Term Čatež, ki se je sestal v zadnjih dneh, je poleg polletnih rezultatov obravnaval tudi prodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Na vprašanje, za kakšno premoženje gre, je Petan odgovoril, da je šlo za lansko prodajo teniškega kompleksa v Portorožu, ki ga je za 4,5 milijona evrov kupila piranska občina.