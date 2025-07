V nadaljevanju preberite:

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je županom občin v porečju Savinje in nekaterih drugih predstavil načrtovana dela na vodotokih v Spodnji Savinjski dolini, ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti in večjo podnebno odpornost ter napredek pri pripravi državnih prostorskih načrtov (DPN) na tem območju. Župani upajo, da bo država od besed čim prej prešla k dejanjem.