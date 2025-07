Večina hiš, ki jih bo treba odstraniti, še naseljena

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bilo v Savinjski dolini v dveh letih po ujmi avgusta leta 2023 narejenega že veliko, bo za dokončno sanacijo potrebnega še veliko dela. Ljudi ob Savinji skrbi, da sanacija poteka prepočasi. Nekateri so šele pred kratkim dobili pravnomočne sklepe za odstranitev objektov, saj so jih na seznam uvrstili šele letos, primanjkuje tudi zemljišč, kamor bi se poplavljenci lahko preselili. Težave so po občinah različne, a župani družno opozarjajo, da vse poteka (pre)počasi.