Soseska za medgeneracijsko sožitje, ne geto

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN 10 na novi Singenski ulici je že skoraj polna. Od 142 stanovanj je praznih le še šest, 373 ljudi je v šestih novih blokih že dobilo dom. V Celju si želijo še novih gradenj najemnih stanovanj, saj je potreb veliko. Na zadnjem razpisu je bilo denimo kar 512 upravičencev.

Prvih 50 stanovanj v novi soseski so odprli konec leta 2021, lani so dokončali še 92 stanovanj, januarja so pridobili uporabno dovoljenje še za dva bloka in danes uradno odprli novo sosesko javnih najemnih stanovanj, vsi bloki pa so energetsko varčni. Iz soseske so s skupnih zelenih površin umaknili vse avtomobile v blokom pripadajočo garažno hišo. Gre za največji takšen projekt v Celju v zadnjih dvajsetih letih. Vrednost celotne naložbe je bila 17,4 milijona evrov, od tega je bilo 5,8 milijona evrov evropskih sredstev, 6,8 milijona evrov je bilo povratnih sredstev Stanovanjskega sklada RS, 3,3 milijona evrov je dolgoročnega posojila SID banke. Svoj delež sta prispevali še Mestna občina Celje in občinska družba Nepremičnine Celje.

Direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar rad poudari, da je Celje mesto z največ javnimi najemnimi stanovanji na prebivalca. Z novimi stanovanji v Dečkovem naselju ima družba v lasti 2030 stanovanj: »V naslednjih dveh letih bomo tako skupaj z novimi 92 stanovanji v soseski DN 10, ki smo jih predali v tej drugi etapi, zagotovili dom približno 180 celjskim družinam. Glede na potrebe, na zadnjem razpisu smo imeli 512 upravičencev, žal ne bomo ugoditi vsem. Dejstvo je, da so potrebna dodatna stanovanja.«

Nova soseska je posebna tudi v tem, da ni namenjena eni skupini ljudi. Tako so že v prvi etapi zgradili 14 oskrbovanih stanovanj za starejše, zdaj so v soseski tudi že mlade družine, je pojasnil Brvar: »Okoli 18 stanovanj smo namenili za osebe z različnimi oviranostmi, torej za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne. V okviru druge etape, kjer je bilo 92 stanovanj, smo jih 36 namenili mladim ter mladim družinam. Gre torej za sosesko, kjer gradimo medgeneracijsko sožitje. Da ne nastane geto, ampak je res za vse.«

Stanovanjsko sosesko v Dečkovem naselju so uradno odprli (z leve) minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, župan Mestne občine Celje Matija Kovač, podžupanja Singna Ute Seifried in direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar. FOTO: Andraž Purg

Stanovanjska prihodnost

Župan Matija Kovač je dejal, da bo leta 2024 v vili v Vodnikovi ulici na voljo dvanajst oskrbovanih stanovanj, vilo preureja družba Nepremičnine: »V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt, ki bo omogočil gradnjo dodatnega bloka oskrbovanih stanovanj na Kajuhovi ulici, z ministrstvom za solidarno prihodnost in z Nepremičninami Celje pa imamo v zadnjih tednih redne pogovore pri iskanju lokacije za nadaljnje faze javne stanovanjske gradnje v Celju. Ta je pomembna za razvoj mesta, sploh zdaj, ko se na trgu kažejo vedno večje potrebe.«

Današnjega odprtja soseske sta se udeležila tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in podžupanja mesta Singen Ute Seifried. Celje in nemški Singen sta namreč že več kot 30 let partnerski mesti. Minister je zbranim vlil upanja, ko je dejal, da se bodo z županom in družbo Nepremičnine v naslednjih dneh sestali in preverili, kje bi v Celju še lahko pomagali. Kasneje je še dejal, da na ministrstvu vzpostavljajo sistem: »Govorimo o dveh fazah stanovanjske politike; prva je projektna do leta 2026, kjer se bo zagotovilo približno 5000 stanovanj, od leta 2026 pa sistem, ki bo letno sposoben gradnje 3000 stanovanj.«