Predali prvih petdeset stanovanj

Eden največjih projektov v Mestni občini Celje, vreden skupno 16,8 milijona evrov, je gradnja novih šestih blokov s 142 najemniškimi stanovanji. Prva bloka s 50 stanovanji in garažno hišo so odprli včeraj, prva najemnica, Alenka Pesjak, je stanovanje prevzela danes. Še 92 novih najemnih stanovanj bodo predali prihodnje leto.

Projekta gradnje šestih novih blokov v Dečkovem naselju so se lotili v občinski družbi Nepremičnine Celje, Mestna občina Celje je poleg financiranja komunalne ureditve pridobila še 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja. Skoraj sedem milijonov evrov je z dolgoročnim posojilom zagotovil Stanovanjski sklad RS, še 3,3 milijona evrov dolgoročnega posojila pa SID banka. »Če ne bi bilo občine, evropskih sredstev, stanovanjskega sklada, si takega projekta ne bi mogli privoščiti. Želim si, da bo to prototip gradnje najemnih stanovanj v Sloveniji, ki so nujno potrebna,« je dejal direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar.

Alenka Pesjak je prva dobila ključe novega stanovanja od direktorja Nepremičnin Celje Primoža Brvarja. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Štirje bloki, v katerih bo še 92 stanovanj, morajo biti po pogodbi nared za vselitev do konca prihodnjega leta. Brvar pričakuje, da se bodo stanovalci vanje lahko vselili že jeseni, saj so bloki pod streho, vsa groba dela so že opravljena. Vanje bodo vselili prosilce z zadnjega, novembrskega razpisa. Ta je bil rekorden, je dejal Brvar: »Na prejšnjem razpisu smo imeli 490 upravičencev, v prejšnjem mesecu pa smo zaključili sprejem vlog za nov razpis. Prijavilo se je 640 prosilcev. Postopek traja sedem, osem mesecev, na koncu bomo videli, koliko bo upravičencev. Vsekakor pa smo prejeli rekordno število vlog. To potrjuje, da je povpraševanje po najemnih stanovanjih in da si ljudje želijo varnosti in cenovno dostopnih najemnih stanovanj.«

Vsa ta stanovanja so izključno najemna, stanovalci z Nepremičninami sklenejo pogodbo za nedoločen čas. »Če spoštujejo pogodbena določila, so tu na vekov veke,« je dejal Brvar. Stanovalcev tako ne skrbi, da bodo z danes na jutri ostali brez stanovanja, ker se je lastnik odločil, da bo, denimo, stanovanje prodal. Poleg tega so v Nepremičninah poskrbeli tudi za najranljivejše skupine. Od petdesetih stanovanj, ki so jih predali ta teden, je štirinajst oskrbovanih, torej namenjenih starejšim, šest pa jih bo namenjenih ljudem z različnimi oviranostmi (gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in gluhonemim). V celotni soseski bo petnajst stanovanj namenjenih ljudem z oviranostmi.

Prva najemnica, ki je danes uradno prevzela stanovanje, dan prej pa že dobila ključe, je Alenka Pesjak. Njena tričlanska družina se bo iz enkrat manjšega stanovanja, kot ga imajo zdaj, začela seliti še letos, je z nasmeškom povedala: »Ni lepšega darila za božič. Čeprav za božič morda še ne bomo tu bivali, bomo pa novo leto zagotovo tu pričakali. Tudi kakšna pijača se bo lahko ohladila na balkonu.«