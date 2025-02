V Velenju pozvali k odstopu mestnega sveta

Ljudska iniciativa Velenje je na Titovem trgu ob 11.11 pripravila tako imenovani zbor pokončnih ljudi. Kot je pojasnila Sara Bajec iz omenjene ljudske iniciative, so z zborom na kulturni praznik želeli opozoriti na nujnost obstoja kulture in morale v politiki in gospodarstvu: »Na vseh ravneh. Od komunalnih položnic do zadev v prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije, krizne situacije v rudniku, zavajanja Teš in toplarne.«

Zbor, ki se ga je udeležilo okoli petsto ljudi, so na kulturni praznik začeli z Zdravljico, nato so sledile tri minute molka za nedavno umrle rudarje. Kot je v svojem govoru dejala Sara Bajec, je prebuditev kulture in morale nujna: »Če bi v preteklosti naši predniki sklanjali glave ob vseh krivicah in kriminalu, nas danes ne bi bilo tukaj. Zato naš upor, našo prebuditev iz sna dolgujemo vsaj prejšnjim generacijam, če nam je že za prihodnje očitno ni mar.«

Sara Bajec: »Na kulturni praznik je nujno treba postaviti človeka nazaj na prvo mesto, se ozavestiti in zahtevati, da odgovornost prevzamejo tisti, ki so odgovorni, sočasno pa napovedati, da bomo postali aktivni državljani in da ne bomo več klonili pod njihovimi pritiski, manipulacijami in lažmi.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Bajčeva je spomnila na zbor, ki so ga lani ob tem času pripravili na Titovem trgu, a takrat zaradi previsokih cen ogrevanja: »Takrat smo rekli, da se moramo prej kot o komunali pogovarjati o morali. Zdaj, leto dni kasneje, ta stavek še bolj preroško odmeva. Morala in kultura sta koncepta, na katerih moramo temeljiti vsa naša dejanja, če se želimo kdaj zbuditi v bolj pravičen svet, kjer imamo ničelno toleranco do korupcije, laži in prevar.«

Spomnila je na nedavno tragedijo v Premogovniku Velenje in opozorila: »Je kulturno, da na dan žalovanja pošiljamo rudarje pod zemljo, medtem ko se politična klika v toploti kulturnega doma podpisuje v žalno knjigo? Važno, da je štrom, da ga je čim več, da se ga da na borzi lepo prodati in mastno zaslužiti.«

Ob koncu svojega govora je pozvala velenjski mestni svet: »Svetnice in svetniki, pokažite, da vam je mar za našo dolino in odstopite ter tako omogočite predčasne volitve. Dajte nam priložnost, da se kulturno in dostojanstveno ponovno postavimo in sestavimo kot zdrava, zrela in močna skupnost, ki bo temeljila na pravih vrednotah.«

Asmir Bećarević: FOTO: Špela Kuralt/Delo

Na zboru je Asmir Bećarević napovedal, da bodo s podobnimi zbori nadaljevali tudi v prihodnje. Na dveh naslednjih bodo govorili o tem, kaj za rudarje in za Šaleško dolino pomeni zadnja tona premoga iz Premogovnika Velenje ter kako znižati ceno ogrevanja.

Bećarević je spomnil na zgodovino: »Ko so sprejeli odločitev, da v Šaleški dolini zgradijo blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, so obljubljali tisoč delovnih mest. Obljubljali so, da bosta Teš in Premogovnik Velenje delovala do leta 2054, obljubljali so poceni premog in s tem električno enerijo, posledično tudi toplotno energijo. Danes lahko vidimo, da je vse to bila laž in danes nas ti isti ljudje prepričujejo, kako moramo prestrukturirati našo dolino.«

Opozoril je še na delo v premogovniku ter zadnjo tragično nesrečo: »Izjave vodstva premogovnika, ki trdi, da je to zgolj naravno, da je to težko delo v naravnih geomehanskih pogojih, me kot nekdanjega knapa, ki sem tam preživel 25 let, od 400 do 500 metrov pod zemljo, ne morejo prepričati. Ko so sprejeli odločitev za gradnjo predimenzioniranega bloka šest, so se začele odvijati grozote v jami. Na to nesrečo je zagotovo vplival tudi človeški faktor, človeška odločitev in človeška navodila.«

Spomnimo, da preiskava še traja. A Bećarević je poudaril: »Nekdo bo moral prevzeti za to odgovornost, ne samo zato, ker so trije knapi izgubili življenje, ampak da življenja ne izgubi celotna izmena.«

Ena izmed govornic je bila Nuša Košak, ki je v govoru opisala, kaj pomeni biti otrok rudarja: »Tisti, ki so rudarje vodili in jih še vodijo, so bogateli na njihov račun, trpljenja naših očetov nikoli niso in nikoli ne bodo občutili, nikoli ne bodo vedeli, kaj pomeni živeti s strahom pred sireno, ali gledati, kako rudnik uničuje zdravje in življenja ljudi. A biti otrok knapa ni bila le bolečina, bil je ponos. Naši očetje so bili preprosti, delovni ljudje z močnimi srci in čistimi dušami, njihov trud je bil temelj naše skupnosti, njihov duh pa ostaja del nas, neizbrisen spomin na njihovo moč in vztrajnost. Biti knap je ponos, njihova življenja, čeprav prekratka, so bila izpolnjena z nesebičnim delom in ljubeznijo do družine.«

Pri kipu rudarja so še sveče, tudi zbor so začeli s tremi minutami tišine za umrlimi rudarji. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Slišali smo tudi nekaj opominov iz naše kulturne preteklosti. »Lubi Slovenci nas je pred 500 leti poklical Primož Trubar. Ne vrag, le sosed bo mejak so bile Prešernove besede 300 let kasneje. Oba sta nam lahko še danes zgled, da je bolj kot vse treba verjeti vase, se nikoli vdati inu obstati. Oba sta verjela v narod in oba sta verjela v kulturo. Naš jezik ni bil več le jezik hlapcev,« je dejala Bojana Pustinek.

Dodala je, da je danes, ko imamo končno lastno državo, spet drugače: »Po treh desetletjih se prebujamo iz sna ponovno hlapci, a tokrat nas tlačijo naši rojaki, sodržavljani.« Ob koncu je Pustinekova pozvala: »Ljudje imamo moč, skupaj smo nepremagljivi, zato le vkup, le vkup uboga gmajna. Za kulturo, moralo, kmeta, delavca in knapa, za naše otroke in starostnike, za vsakega od nas. Naj bo kultura še naprej naše orožje in sporočilo – na Slovenskem smo mi gospodar.«

Kot je po zboru v izjavi za medije dejala Sara Bajec, so želeli dvigniti ljudi: »Šaleško dolino že nekaj časa pestijo korupcija, laži, manipulacije, v januarju pa nas je zadela tragična smrt rudarjev, Spirit in podobne zadeve. Na kulturni praznik je nujno treba postaviti človeka nazaj na prvo mesto, se ozavestiti in zahtevati, da odgovornost prevzamejo tisti, ki so odgovorni, sočasno pa napovedati, da bomo postali aktivni državljani in da ne bomo več klonili pod njihovimi pritiski, manipulacijami in lažmi.«

Glede na to, da so pozvali k odstopu mestnih svetnikov ter s tem k predčasnim volitvam, je Bajčeva na novinarsko vprašanje, ali to pomeni, da razmišljajo o lastni listi in stranki, ki bo nastopila na teh volitvah, odgovorila: »Seveda razmišljamo.«