V Sloveniji dan žalovanja v spomin na preminule rudarje v Premogovniku Velenje

V Sloveniji bo danes dan žalovanja v spomin na tri rudarje, ki so umrli zaradi posledic ponedeljkove nesreče v Premogovniku Velenje. Premogovnik bo popoldne v Velenju pripravil žalno sejo in žalno slovesnost, ki se ju bo udeležil tudi premier Robert Golob.

Zastave na poslopjih državnih ustanov bodo danes spuščene na pol droga. Vlada je organizatorje kulturnih in drugih prireditev pozvala, naj vsebino prilagodijo dnevu žalovanja. Program bo prilagodila tudi Radiotelevizija Slovenije, med drugim bo Televizija Slovenija ob 12. uri za minuto zatemnila program.

Posebej se bodo spominu na umrle rudarje poklonili v Mestni občini Velenje. Velenjski župan Peter Dermol, člani mestnega sveta in občinska uprava se bodo žrtvam ob 12. uri in ob 19.10 poklonili pri spomeniku rudarja na Titovem trgu. Ob teh urah se bodo v Velenju oglasile tudi sirene.

Premogovnik Velenje bo ob 16. uri v Domu kulture Velenje pripravil žalno sejo, po njej pa bo ob spomeniku rudarja žalna slovesnost. Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Boris Goličnik in generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec bodo k spomeniku položili venec.

Vsi javni dogodki in prireditve v velenjski občini do vključno sobote so odpovedani. Do vključno nedelje so jih odpovedali tudi v občini Šoštanj, kjer je bil dan žalovanja včeraj. Dva preminula rudarja sta namreč bila njena občana.

Nesreča se je zgodila zaradi vdora materiala v eno od premogovniških jam. Prvega mrtvega rudarja so reševalci našli v torek, v sredo pa še druga dva. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.