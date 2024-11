Posvet v DS spremljal protest rudarjev: »Nihče ne sme biti pozabljen«

Predstavniki vlade so v državnem svetu na posvetu o pravičnem prehodu v premogovnih regijah, kot sta savinjsko-šaleška (Saša) in zasavska regija, predstavili ukrepe, s katerimi bodo oziroma že prestrukturirajo ti regiji. Predstavniki omenjenih regij si med drugim želijo ukrepe za zagotavljanje delovnih mest, nove poslovne cone in dostopna stanovanja.

Posvetu z naslovom Pravičen prehod – se res vsi zavedamo, kaj to pomeni? sta predsedovala župana občin Velenje in Zagorje ob Savi Peter Dermol in Matjaž Švagan. »Če se mene osebno vpraša, je odgovor ne,« je na naslovno vprašanje odvrnil Dermol. Kot je opozoril, so na državni ravni velikokrat sprejete odločitve, ki so v nasprotju s pričakovanji lokalne skupnosti ali širše regije. Sam pričakuje upoštevanje področne nacionalne strategije, ki izstop iz premoga predvideva za leto 2033, in ohranitev mehanizma sklada za pravičen prehod, ki mora biti glavni vir financiranja za projekte, usmerjene v razvoj regije.

Ključni ukrepi, ki jih mora po Dermolovem mnenju zagotoviti država, vključujejo ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, programe za prekvalifikacijo in zaposlitev delavcev, vzpostavitev novih poslovnih con, podjetniških inkubatorjev in razvoj inovativnih tehnologij. Poleg tega je treba nujno zagotoviti družbeno sprejemljive nadomestne vire energije, stabilno oskrbo s toploto in dostopna stanovanja za prebivalce regije.

Premogovnik Velenje. FOTO: Dejan Javornik

Objavljeni razpisi za gradnjo poslovnih con

Za pravičen prehod bo treba uskladiti ukrepe sklada za pravičen prehod, interventnega zakona, ki ga pripravlja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ga pripravlja ministrstvo za naravne vire in prostor ter zakona o prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije, ki ga pripravljajo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, je dejal kohezijski minister Aleksander Jevšek.

Slednji zakon je po ministrovih besedah že na mizi, v kratkem bo šel v javno obravnavo, usklajen bo predvidoma do konca leta. A sam zakon po Jevškovih besedah ne bi pomagal, če se ne bi ukrepalo v praksi. »Mi pa de facto že prestrukturiramo regijo Saša, tako kot tudi zagorsko regijo,« je poudaril.

Minister je med drugim izpostavil še, da je kohezijsko ministrstvo že objavilo razpise za sofinanciranje in izgradnjo poslovnih con ter podjetniških inkubatorjev v obeh regijah, gospodarsko ministrstvo pa zaključuje javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Saša regiji v okviru sklada za pravičen prehod, ki je bil objavljen konec maja letošnjega leta.

Pospešitev postopkov umeščanja v prostor

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je dejal, da je ministrstvo že intenzivno vključeno v izvedbo strateških projektov za pravičen prehode regije Saša, kjer se je že začelo s prvimi koraki za prestrukturiranje sistema javnega daljinskega ogrevanja. Glavni cilj tega projekta je po njegovih besedah v prvi fazi sistem narediti čim bolj energetsko učinkovit in racionalen, v drugi fazi pa bo treba vir toplote čim bolj in čim prej diverzificirati.

Kumer je ob tem izpostavil pomen pravilnega umeščanja teh postopkov v prostor, kar pa zahteva svoj čas.

Ministrstvo za naravne vire in prostor že pospešuje postopke umeščanja v prostor, je ob tem poudaril državni sekretar Miran Gajšek. »Storili bomo vse, da bomo v prostor umestili pravičen prehod oziroma vse te projekte gospodarske konkurenčnosti,« je napovedal.

V igri zgodnejše poklicno upokojevanje rudarjev

Za zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj je po prepričanju ministrstva za solidarno prihodnost treba ohraniti in okrepiti javni stanovanjski sklad, je povedal državni sekretar Klemen Ploštajner. Na ministrstvu obenem aktivno delajo na krepitvi sodelovanja lokalne in državne ravni pri stanovanjski gradnji.

Ministrstvo za delo medtem z resornim ministrstvom sodeluje pri možnih zakonskih rešitvah pri postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Poleg pravic na delovnem področju so v zakonu določene tudi nekatere pravice zaposlenih, ki se nanašajo na možnost zgodnejšega poklicnega upokojevanja v primeru, da delo teh zaposlenih ne bo več potrebno. Predlagana ureditev v veliki meri sledi ureditvi, ki je veljala že ob zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik, je pojasnila v. d. generalnega direktorja direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu Lidija Šubelj.

Posvet je spremljal tudi miren protestni shod rudarjev pred parlamentom, na katerem je okoli 50 udeležencev s transparenti »Rudarji držimo besedo, držite jo tudi politiki« in »Nihče ne sme biti pozabljen« zahtevalo pravičen prehod. Kot je pred začetkom posveta sporočil predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot, tokratni protest pomeni stopnjevanje sindikalnih aktivnosti za zagotovitev pravičnega prehoda za zaposlene v skupini Premogovnik.