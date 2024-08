111 točk do popolnosti: preverjen rabljen Porsche z garancijo Porsche Approved

Tradicionalna Porschejeva zavezanost popolnosti se odraža tudi pri rabljenih avtomobilih, ki morajo prestati natančen 111-točkovni pregled, preden prejmejo garancijo Porsche Approved.

Kaj je Porsche Approved

Porsche Approved je garancija, ki zagotavlja, da rabljena vozila Porsche izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti, ki jih predpisuje tovarna Porsche. Vsak avtomobil, ki prejme to garancijo, Porschejevi tehniki pred tem temeljito pregledajo in odpravijo vse morebitne napake. S tem sta kupcem zagotovljena popolna brezskrbnost in užitek v vožnji, ki je prav tak kot pri novih vozilih.

Kako poteka pregled vozil Porsche v 111 točkah

Pregled rabljenih vozil Porsche je zelo natančen in sistematski. Začne se s temeljitim preverjanjem dokumentacije vozila, vključno s servisno knjigo, v kateri morajo biti zapisani vsi redni servisi in servisni vpoklici, ki jih je predpisala tovarna Porsche. Poleg tega se prekontrolira, ali so avtomobilu priloženi vsa originalna navodila za uporabo ter kompletna obvezna in dodatna oprema.

Naslednji korak je tehnična diagnostika, pri kateri vozilo priključijo na računalnik, da preverijo zgodovino napak, točnost prevoženih kilometrov in morebitne preobremenitve posameznih komponent.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Pregled notranjosti vozila je celovit in natančen. Preverijo vse varnostne elemente, kot so zračne blazine, varnostni pasovi, delovanje alarmnega sistema in infozabavni sistem. Posebna pozornost je namenjena varnosti in udobju, zato preizkusijo osvetlitev, električno upravljanje stekel, klimatizacijo sedežev in druge sisteme. Vsi elementi notranjosti morajo biti primerno ohranjeni.

Uresničite svoje sanje še danes in izberite takoj dobavljiv Porsche z garancijo Porsche Approved.

Pozorno se posvetijo tudi platiščem in pnevmatikam, ki morajo ustrezati strogim tovarniškim merilom. Tehniki v tem koraku odkrivajo morebitne znake poškodb in preverijo tlak v pnevmatikah.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Pri pregledu pogonskega sklopa so pod drobnogledom vse najpomembnejše komponente, vključno z vzmetenjem, zavorami, menjalnikom ter hladilnim in izpušnim sistemom. Vsak del mora biti brezhiben in ustrezati tovarniškim merilom, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost vozila.

Zunanji pregled avtomobila zajema karoserijo, platišča, lak, svetlobna telesa in stekla. Preverijo se morebitne poškodbe ali znaki preteklih popravil, vse z namenom, da se zagotovita brezhiben videz in delovanje vozila.

Motorni prostor je prav tako deležen temeljitega pregleda. Preverijo se motor, jermenice, jermeni, ventilatorji in druge električne komponente. Pri hibridnih in električnih modelih se prekontrolira tudi baterijski sklop.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Pomemben del postopka je preverjanje tekočin, pri katerem se ugotavlja skladnost količine in kakovosti motornega olja, hladilne tekočine, tekočine za krmilni sistem, zavorne tekočine in tekočine za čiščenje stekel s predpisanimi standardi.

Za konec sledi testna vožnja, med katero se preizkusijo zmogljivosti vozila in delovanje motorja, menjalnika, vzmetenja, zavornega sistema in asistenčnih tehnologij. Med vožnjo tehniki pozorno prisluhnejo morebitnim neželenim zvokom ali vibracijam, cilj pa je zagotoviti vrhunsko vozno dinamiko in udobje.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Če med pregledom odkrijejo pomanjkljivosti, jih odpravijo z uporabo originalnih Porschejevih delov. Ko vozilo prestane pregled v 111 točkah, prejme certifikat z garancijo Porsche Approved.

Prednosti garancije Porsche Approved

Garancija Porsche Approved je podaljšana tovarniška garancija, ki krije vse stroške dela in originalnih delov v primeru napake, in to ne glede na to, ali je vozilo v Sloveniji ali tujini. Velja za avtomobile, stare do petnajst let, ki še niso prevozili 200.000 kilometrov.

Poleg tega garancija povečuje tržno vrednost vozila, saj se ob prodaji avtomatično prenese na novega lastnika. Vsem, ki se odločijo, da bodo prodali svoj avtomobil z garancijo Porsche Approved, bodo v Porsche Centru Ljubljana pripravili atraktivno ponudbo za odkup.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Sklenite garancijo Porsche Approved in privoščite svojemu Porscheju le najboljše storitve.

Če želite izvedeti več o temeljitem postopku pregleda v 111 točkah in o tem, zakaj je nakup preverjenega rabljenega vozila v Porsche Centru Ljubljana najpreudarnejša izbira, vas vabimo, da preberete celoten intervju z Urbanom Giderjem, vodjo servisa Porsche, in Anžetom Sedejem, prodajnim svetovalcem za rabljena vozila Porsche.

FOTO: Porsche Center Ljubljana

Po preverjenega rabljenega Porscheja le v Porsche Center Ljubljana

Vsa rabljena vozila Porsche iz zaloge Porsche Centra Ljubljana so bila preverjena in posodobljena z najnovejšo tovarniško programsko opremo, do katere nepooblaščeni trgovci nimajo dostopa. Če boste kupili takšnega Porscheja, boste ob garanciji Porsche Approved dobili tudi vso originalno opremo, ki je nujno potrebna za pravilno in varno upravljanje vozila. Še posebej je to pomembno pri električnih ali hibridnih avtomobilih, pri katerih morajo biti vse komponente brezhibne in skladne s standardi tovarne Porsche.

Z nakupom preverjenega rabljenega vozila v Porsche Centru Ljubljana boste iz salona odpeljali Porscheja, ki je enako zmogljiv in kakovosten, kot bi bil nov. Obrnite se na prodajne svetovalce Porsche, ki vam bodo pomagali pri izbiri pravega športnika za vas.