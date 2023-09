Aerodinamični električni korejec

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Hyundai je pred časom požel kar veliko odobravanja z električnim modelom ioniq 5, ki velja za enega bolj prepoznavno oblikovanih avtomobilov sploh. Zdaj je na vrsti ioniq 6, ki pa ni le nekakšna izpeljanka ali nadaljevanje, saj predvsem na zunaj deluje zelo drugače, namesto ostrih robov so tu linije gladke, zaobljene. Tudi zaradi tega se ponaša z vsaj uradno zelo dobrimi podatki o porabi. Drugo vprašanje je, koliko kupcev lahko ta nedvomno zanimivi avtomobil prepriča v Sloveniji.

Ioniqa 6 so pripravljali kar dolgo, napovedali pa že leta 2020 s študijo prophecy. Dolg je konkretnih 485 centimetrov (za 21 centimetrov daljši od ioniqa 5), a ne ravno visok. Medosna razdalja je 296 centimetrov, pravijo, da ima res ugoden količnik upora 0,21. Zadnji del s spojlerjem in pasom luči pod njim skoraj malce spominja na kakega starejšega porscheja 911. Na cesti bo kar prepoznaven.

Ureditev za volanom je podobna tisti v ioniqu 5.FOTO: Gašper Boncelj

Ioniqu 6 bi lahko rekli električni štirivratni kupe, v nasprotju z ioniqom 5 v živo ne deluje tako velik, kot v resnici je. Vrata imajo tako kot pri ioniqu 5 elegantne pogrezljive kljuke. V notranjosti je avtomobil prostoren, kar velja predvsem za noge, nekaj manj za glave, zlasti zadaj. Posebno sprednja sedeža sta zelo dobra, po prvih vtisih udobna, a vendarle z dovolj stranskega oprijema. Prtljažnik je s 405 litri manjši kot v ioniqu 6, kupejevska oblika pač nekaj vzame, tudi dostop v prtljažni prostor je manj priročen. Spredaj je še manjši prtljažnik, tako imenovani frunk, za polnilna kabla.

Tudi zadek je zanimiv. FOTO: Gašper Boncelj

Za volanom je podobnosti z ioniqom 5 več, tu sta dva zaslona, ki delujeta enovito in elegantno, ob volanskem drogu je kar zajetna ročica, s katero pretikamo po programih vožnje. Malce drugače je vse skupaj urejeno na sredini, kjer ima ioniq 6 sredinski most namesto pomične konzole. Za doplačilo ima lahko dva zaslona še v kotih vrat, na njiju je slika iz kamer, ki sta na vratih namesto vzvratnih ogledal. To smo nekoč že videli pri prvem audiju e-tronu, pa nas ni najbolj prepričalo.

Opcija sta zaslona v sprednjih kotih, kjer gledamo prikaz iz stranskih kamer, namesto ogledal. FOTO: Hyundai

Tako kot ioniq 5, pa tudi kia EV6 in še kateri model, je tudi tokratni avtomobil pripravljen na skupni osnovi E-GMP za električna vozila velike industrijske skupine Hyundai-Kia. V dnu ima baterijski sklop z zmogljivostjo 58 ali 73 kWh. V izvedbi z manjšo baterijo ima en motor za zadnji pogon z močjo 111 kW, če je baterija večja, motor zmore 168 kW. Z močnejšo baterijo ima lahko še sprednji motor za štirikolesno gnano izvedbo, v tem primeru znaša sistemska moč 239 kW. Predvsem boljša aerodinamika naj bi pripomogla k manjši porabi energije, ki vsaj po uradnih podatkih znaša od 13 do 17 kWh na 100 kilometrov, odvisno od izvedbe. V najbolj idealnem scenariju pri izvedbi z močnejšo baterijo in zadnjim pogonom govorijo o uradnem dosegu okoli 600 kilometrov, kar bo seveda treba preveriti v praksi.

Prtljažnik plačuje davek za obliko. FOTO: Gašper Boncelj

Kot vsi izdelki s platforme E-GMP ima tudi ta ioniq 800-voltno električno napeljavo in s tem sposobnost zelo hitrega polnjenja z enosmernim tokom z močjo do 350 kW, seveda če boste takšno ultrazmogljivo polnilnico kje našli. So pa tudi druge, manj ekspresne možnosti polnjenja.

Cena? Kot noben električni izdelek tudi ta hyundai ni poceni, cena se pred subvencijo začne pri 45 tisočakih in gre tja do 60 tisoč evrov. Vseeno naj bi jih do konca leta pri nas prodali 30.