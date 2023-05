Če vam kaj ni pogodu, samo izberite drugo različico

Če se skupaj vzamejo špansko podjetje, skandinavsko božanstvo, italijanski oblikovalec in kitajska proizvodnja elementov, nastane 125-kubični univerzalni skuter, ki ga različnim namenom prilagajajo le drugačne komponente in zunanja podoba. Torej je konstrukcija okvirja nadvse solidna, saj vanj vgrajujejo celo 300-kubični motor. Storm-T je bolje opremljena različica osnovnega storma in je namenjen predvsem mestnemu in primestnemu transportu. Če vam pri njem kaj ni pogodu, samo izberite drugo različico.

ℹ Wottan storm-T Zastopnik: PR moto, Brezno, Podvelka Cena: 2990 evrov

Sedež je zares razsežen, a bi lahko bil malo trše oblazinjen. FOTO: Andrej Krbavčič

Prtljažnik le malo zazija, vendar je prostoren. FOTO: Andrej Krbavčič

Prvi vtis je velikost. Višina kavčastega sedeža je res le 760 mm, toda pod skuterja je zaradi izjemno stabilnega okvirja zelo širok, kar manjšim otežuje zanesljivo opiranje pri ustavljenem skuterju. Po drugi strani stabilni okvir s trdim vzmetenjem omogoča okretno, predvidljivo in zanesljivo vožnjo – pravo veselje pri mestnem smukanju ali nagibanju v ovinkih. K dobrim občutkom pripomoreta 14-palčno kolo spredaj in 13-palčno zadaj. Ob zaviranju ni posebnega potapljanja prednjih teleskopskih vilic, niti ni čutiti mase agregata, ki je spet z nihajko. Spredaj in zadaj sta kolutni zavori, ki sta povezani po sistemu CBS, desna ročica za popoln učinek posebej upravlja le drugi bat v prednji čeljusti. Zelo učinkovito, morda pri neutečenem skuterju malo slabše odmerljivo. Nič ni zastonj: trdo vzmetenje slabše filtrira neravnine vseh vrst in predvsem na krmilu je čutiti še tresljaje motorja. To utruja na malo daljših vožnjah, saj naše ceste niso gladke kot španske. Držite se krajših voženj, pa bo vse v redu!

Zračno hlajeni, štiritaktni motor na papirju ni posebno močan, zmore le 6,5 kW, toda pospeševanje in vožnja v klanec sta razveseljiva, največja hitrost je pa vseeno dobrih 100 km/h. Kot rečeno, motor v nekaterih režimih precej trese, vendar popije le do 3,5 litra bencina na 100 kilometrov poti in izpolnjuje predpis Euro 5. Zalogovnik goriva drži deset litrov.

Zračno hlajeni motor je priden in čist, toda ne izredno močan. FOTO: Andrej Krbavčič

Zbirka led svetil. Žaromet je mogoče izklopiti pri delujočem motorju. FOTO: Andrej Krbavčič

Položaj voznika je naraven, prostora za stopala pa ni ravno na pretek. Zaradi razkrečenih nog je vremenska zaščita le povprečna, vetrni ščit, ki pripada opremi T, je vendarle učinkovit. Zadaj se tudi ne sedi slabo, držaja sta prav vzorna. Sedež (in dulec goriva) upravlja centralna, magnetna ključavnica. Pod skopo odprtim sedežem je globok (in topel) prostor za integralko ter še za kar precej prtljage. Na prednji steni sta zaklenljiva predalčka, levi skriva USB vtičnico. Merilniki so vedno odlično berljiva kombinacija analognega merilnika vrtljajev in digitalnega prikazovalnika, stikala so kakovostna, ogledali se začuda sploh ne treseta, zavorni ročici sta veliki in nenastavljivi. Pri stormu-T so omembe vredna led svetila, nenavadno je mogoče celo med vožnjo preklopiti z žarometa na parkirno luč. Žaromet je sodobno zmogljiv.

Sredinsko stojalo je nujno, saj T nima parkirne zavore, tehta pa vendar 146 kilogramov. Stranska opora je opremljena z varnostnim stikalom. Izdelava je prav dobra, karoserijski stiki so solidni in med vožnjo ni nobenega šklepetanja. Garancija velja tri leta brez omejitve kilometrov in zastopnik ni ravno muha enodnevnica.