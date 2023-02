Če vas je strah, ne bodite tiho

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji vozimo prehitro. O tem pričajo podatki in tak je tudi splošen vtis, saj se precej ljudi pritožuje, da mimo njih drvijo prehitri vozniki. Največji problem je, da se posledic prehitre vožnje največkrat zavemo šele, ko je že prepozno.

Ne glede, kako stari so podatki in kdo jih pripravi, vedno znova vidimo, da je neprilagojena hitrost med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč in s tem razlogi za mrtve v prometu. Po anketi zavarovalnice Triglav skoraj vsak tretji voznik vozi prehitro, kar počne tretjino časa za volanom.

Skoraj vsi prehitri vozniki to počnejo na cestah, ki jih dobro poznajo (v 94 odstotkih primerov), torej takrat, ko se peljejo na vsakodnevne opravke. Da divjajo, ker se jim mudi, je navedel vsak drugi voznik v anketi, le redki kot razlog za prekoračitev hitrosti navajajo dolgčas, medtem ko vsak tretji vozi prehitro, ker ima občutek, da se mu v avtomobilu ne more nič zgoditi.

Pričakovano najhitreje vozimo na nam domačih cestah, saj poznamo vsak ovinek, dobro pa tudi vemo, kje utegne biti radar in kje lahko prehitevamo, kar nam prinaša občutek gotovosti, a ravno ta je najbolj varljiv, saj se kaj hitro sprevrže v usodno lahkomiselnost. Zato ni presenetljivo, da se največ prometnih nesreč zgodi med 11. in 12. ter med 21. in 22. uro, po dnevih pa konec tedna, torej takrat, ko prometa ni veliko in imamo (lažni) občutek, da lahko brezskrbno pohodimo stopalko za plin.