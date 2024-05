Kurirček je postal kurir

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nova generacija Fordovega malega velikoprostorca courierja je na trg prispela ob pravem času in zapolnila vrzel na cenejši strani njihove ponudbe. Courier je na voljo kot potniški tourneo in kot tovorni transit – o zadnjem več v okvirčku. Obe izvedenki proizvajajo v posodobljeni Fordovi tovarni Ford Otosan v romunskem mestu Craiova, v kateri izdelujejo tudi forda pumo, in sta v primerjavi s predhodno generacijo zrasli v več pogledih.

Tourneo courier bo z dolžino slabih 4,4 metra, z atraktivno obliko, prostornostjo in praktičnostjo nedvomno našel kupce med družinami in aktivnimi posamezniki – ne nazadnje je s prostornim prtljažnikom in nizkim nakladalnim robom odličen avtomobil za prevažanje psov.

»Model tourneo courier smo zasnovali tako, da bo uporabnikom pomagal kar najbolje izkoristiti življenje – na izletu z družino in prijatelji ali ob vrnitvi domov z zloženimi zadnjimi sedeži in kolesi v prtljažniku. Oblika, ki jo je navdihnil SUV, je navzven robustna, v notranjosti pa prostorna, da je to res vzdržljiv in zaželen partner za aktiven življenjski slog naših strank,« je ob prihodu novinca na globalni trg dejal Amko Leenarts, direktor oblikovanja pri Fordu v Evropi.

Digitalizirano vozniško okolje FOTO: Blaž Kondža

Voznikov prostor je, kot se za današnje čase spodobi, digitaliziran: klasične mehanske merilnike je zamenjal zaslon, večino funkcij opravljamo prek sredinskega zaslona info-zabavne naprave, ki podpira novi Fordov info-zabavni sistem. Vsekakor pogrešamo klasična fizična stikala za upravljanje klimatske naprave. Serijsko pa je vgrajeno brezžično zrcaljenje pametnih naprav. Pametni telefon lahko pritrdimo na vgrajeno držalo za telefon med sredinskim zaslonom in instrumentno ploščo.

Courier je že serijsko opremljen z nekaterimi uporabnimi asistenčnimi sistemi: ohranjanje voznega pasu, pomoč za preprečevanje naleta, prepoznavanje prometnih znakov, tempomat in tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj. Bolje opremljene izvedenke imajo tudi nadzor mrtvih kotov ob vozilu, prečnega prometa, radarski tempomat. Škoda je, da so mu namenili le klasične halogenske žaromete. V tehniki LED so za ­doplačilo na voljo zgolj dnevne luči, o matričnih žarometih LED pa tudi na ceniku ni ne duha ne sluha.

Tourneo courier je dolg slabih 4,4 metra. Foto Blaž Kondža

Courierjev prtljažni prostor je 44 odstotkov prostornejši od predhodnikovega, k čemur prispeva tudi nova zasnova zadnjega vzmetenja. Tako je za prtljago zdaj na voljo 570 litrov prostora oziroma kar 1188 litrov, če tovor naložimo do stropa. Če zložimo zadnjo klop, ki je deljiva v razmerju 60: 40, pridobimo kar 2162 litrov prtljažnega prostora in možnost prevoza predmetov, dolgih do 1,4 metra. Da prtljažnik ostane čist, lahko za blatno opremo ali manjše predmete uporabimo nove odprtine v stranicah. Ko že govorimo o blatu, omenimo, da so sedeži dražje izvedenke active delno odeti v tkanino, ki jo je preprosto čistiti, mokra oblačila je ne zmočijo in pozimi ni hladna na dotik.

Pod motornim pokrovom je vselej litrski turbobencinski trivaljnik, ki razvije 92 kW moči in ga lahko izberemo ali z ročnim šeststopenjskim menjalnikom ali s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama.Vstopna izvedenka modela ­tourneo courier je na voljo od 24.160 evrov dalje. Prihodnje leto se mu bo pridružila popolnoma električna izvedenka e-tourneo courier.

Dostavni transit courier ima drugače kot osebni model poleg bencinskega lahko tudi dizelski pogon. FOTO: Blaž Kondža