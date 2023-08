Na pomoč tudi orjaški helikopterji

Med prevoznimi sredstvi, ki jih je Slovenija za odpravljanje posledic katastrofalnih poplav dobila iz tuje pomoči, so tudi veliki helikopterji. Najbolj prepoznaven je CH-47F chinook, ki ga je pripeljala španska vojska. Gre za enega največjih transportnih helikopterjev, ki zmore prenašati zelo velike tovore. Tu sta še dva prav tako zelo zmogljiva helikopterja sikorsky CH-53 sea stallion nemške vojske in še nekaj drugih, ki pomagajo manjšim domačim zračnim prevoznim sredstvom.

Chinook je transportni helikopter z dvema rotorjema. Ime je dobil po indijanskem plemenu Činuki. Ima veliko nakladalno rampo na repu in tri kavlje za zunanji tovor. Dolg je 30 metrov, nosilnost je več kot 12 ton. Največja hitrost je nekaj čez 300 kilometrov na uro, dolet 700 kilometrov.

Kot so nam odgovorili z ministrstva za obrambo, bodo ta veliki helikopter španske vojske uporabili za prevoz težkih tovorov na lokacijah, ki jih bo določila uprava za zaščito in reševanje. Na spletni strani občine Slovenj Gradec so npr. zapisali, da bo prevažal gradbene stroje. Pri odpravljanju posledic naravnih nesreč so ta model uporabili že večkrat, na primer za reševanje po potresih, pri velikih požarih, tudi posledicah cunamija in nenazadnje hlajenje reaktorjev v jedrski elektrarni v Fukušimi leta 2011.

V Sloveniji so poleg španskega chinooka trenutno še po dva nemška in avstrijska ter madžarski helikopter. Nemška vojska je pripeljala dva helikopterja sikorsky CH-53 sea stallion. Ta model je le malce krajši od chinooka, lahko dvigne in odpelje velike tovore, zadnje dni je npr. prepeljal sanitetni kontejner ali pa tovornjak z manjšim bagrom.

Slovenska vojska na terenu poleg helikopterjev uporablja tovorna prekucna vozila, tovorna vozila s platformo, avtocisterne za vodo in avtocisterne za gorivo, teh je skupaj več kot 30. V uporabi so še delovni stroji, med njimi buldožerji, bagri in kombinirke, kolesna oklepna vozila 4 x 4 in 6 x 6 ter sanitetna vozila. Iz sosednjih držav so prišla tudi druga velika delovna sredstva, na primer bagri z zmogljivostjo 25 ton.

Še malce se vrnimo k chinooku, ki je že po videzu najbolj prepoznaven. Leta 1945 si ga je zamislil pilot Frank Piasecki za reševalne in transportne namene. Za proizvodnjo ga je pripravilo podjetje Vertol v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, izdeloval ga je nato do danes Boeing, po licenci še drugod po svetu, tudi v Evropi. Prva ga je naročila ameriška vojska in bila dolgo edini oziroma glavni naročnik, danes ga uporabljajo vojaške sile več držav, tudi nekateri nevojaški uporabniki.

Po podatkih Wikipedije so do leta 2012 izdelali več kot 1200 chinookov, proizvodnja se še nadaljuje (približno 20 na leto), menda razvijajo tudi posodobljeno različico. Pri Boeingu – to je njihov izdelek z najdaljšo neprekinjeno proizvodnjo – so ob 60-letnici zatrdili, da bo helikopter, ki mu pravijo tudi leteči delovni konj, doživel najmanj sto let.

Sicer pa je na lestvicah orjaških transportnih helikopterjev po velikosti povsem na vrhu ruski mil mi-26, ki mu v zahodnih državah pravijo halo, dolg je kar 40 metrov.