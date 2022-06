Na slovenske ceste prihaja vpogled v prihodnost Renaulta

Renault in električna vozila, to je zgodba o revoluciji, veliko pred drugimi. To je več kot deset let izkušenj in strokovnega znanja brez primere, podkrepljenega s skupno več kot desetimi milijardami kilometrov, ki jih je na elektriko prevozilo 400.000 prodanih električnih vozil. Z drugimi besedami to pomeni, da je bilo od leta 2010 skupaj vsako peto prodano električno vozilo znamke Renault. Renault je tako zbral več podatkov o akumulatorjih svojih električnih vozil kot vsi drugi tekmeci. To omogoča lažje izboljševanje njihovih karakteristik in vzdržljivosti na daljši rok, da čim bolj ustrezajo dejanskim potrebam kupcev. Skupina Renault, pionir električnih vozil, je danes vodilna na tem trgu v Evropi. In ta zgodba se je šele začela.

Zdaj ta električna revolucija dobiva pospešek – utelešena je z modelom Megane E-Tech Electric. Ta kompaktna kombilimuzina na popolnoma novi konstrukcijski osnovi CMF-EV postavlja nova merila na področju zasnove, razmerja med tlorisom in prostornostjo ter vsestranske uporabnosti.

FOTO: Renault Megane

Pametni avto

Novi Megane E-Tech Electric je velik skok naprej na vseh področjih. Postavlja se kot edinstven tehnološki avtomobil, katerega notranjost krasi dragulj – zaslon OpenR, na katerem so združeni merilniki instrumentne plošče in multimedijska naprava. Prvič je v vozilo generalističnega proizvajalca vozil vgrajen Googlov operacijski sistem, dobro znan iz pametnih telefonov, a temeljito prilagojen uporabi v vozilu. Gre namreč za prvi model iz generacije 2.0 Renaultovih električnih vozil in odpira novo poglavje svoje električne revolucije, ki jo je začel pred več kot desetimi leti.

Novi Megane E-Tech Electric je pameten avto. Omenimo zgolj dva najočitnejša primera. Ob vključenem tempomatu zna sam ustrezno zmanjšati hitrost pred vstopom v krožišče in se po izstopu iz njega spet vrniti na prvotno nastavljeno hitrost. Ob vnosu cilja, ki presega doseg vozila, bo avto sam predlagal najustreznejšo polnilnico za vmesno dopolnitev akumulatorja, ki ga bo pred prihodom na polnilno mesto ustrezno ohladil ali segrel, da se bo polnjenje takoj lahko začelo z največjo možno hitrostjo.

Novi Megane E-Tech Electric se vklopi v digitalni ekosistem svojega uporabnika zelo podobno kot pametni telefon. Multimedijsko napravo OpenR so razvili v sodelovanju s podjetjem Google in temelji na operacijskem sistemu Android Automotive OS. Profil vsakega uporabnika je tako možno povezati z njegovim osebnim računom Google, kar zagotovi še bogatejšo uporabniško izkušnjo. Poleg navigacije Google Maps in ponudbe aplikacij Google Play vgrajeni Googlov pomočnik na glasovno upravljanje in funkcije aplikacije My Renault v vsakdanjik prinašajo še več interaktivnosti in proaktivnosti.

FOTO: Renault Megane

Trajnostni električni avtomobil

Električna vozila bodo z manj onesnaževanja med uporabo in tudi skozi celotno življenjsko obdobje vzorčni primer trajnostne mobilnosti. Novi Megane E-Tech Electric med vožnjo nima nobenega izpusta CO 2 in s tihim delovanjem svoje okolice ne onesnažuje s hrupom. Nizka in aerodinamična karoserija v kombinaciji z vsemi orodji za optimizacijo upravljanja energije poskrbi za večjo učinkovitost. Ko avtomobil doseže konec prvega življenjskega obdobja, bo akumulator uporabljen še enkrat, nato pa bo recikliran, da bodo iz njega pridobili razne snovi za novo industrijsko uporabo. Na tem področju je, zaradi svojega obrata Re-Factory v Flinsu, Skupina Renault daleč pred svojimi tekmeci. O Re-Factoryju smo se v Delu ekskluzivno že pogovarjali z vodilnimi iz te tovarne: https://www.delo.si/dpc-mobilnost/sest-dni-za-obnovo-avtomobila/.

Novi Megane E-Tech Electric gre v skrbi za okolje še dlje. Vse tekstilne prevleke v njem so izdelane iz popolnoma recikliranih snovi. Glede na različico to lahko pomeni do 2,2 kilograma snovi! Mnogi vidni (spodnji del kokpita) in nevidni (zgradba armaturne plošče) deli so izdelani iz reciklirane plastike, kar skupaj tehta 27,2 kg. Na koncu življenjske dobe bo 95 odstotkov vozila možno reciklirati. Novi Megane E-Tech Electric je preprosto najboljše, kar Renault ponuja na področju okolja.

FOTO: Renault Megane

Konstrukcijska osnova CMF-EV – takšne še ni bilo!

Novi Megane E-Tech Electric je prvi model v Renaultovi ponudbi, ki je deležen vseh odlik konstrukcijske osnove CMF-EV. Ta je namenjena popolnoma električnim vozilom. Njena zasnova in njene prednosti omogočajo premik mnogih meja in ustvarjanje vozil novih oblik in novih značilnosti, ki vedno ponujajo pristno uživanje v vožnji.

Konstrukcijska osnova ima manjši prostor za motor, saj elektromotorji zavzamejo manj prostora kot motorji z notranjim zgorevanjem. V kombinaciji z večjo medosno razdaljo in v vogale potisnjenimi kolesi je ustvarjen večji prostor, ki je dobro izkoriščen z edinstveno obliko zunanjosti, večjo notranjo prostornostjo in inovativno zasnovanim prostorom za potnike. Na zunaj manjši avto torej znotraj postaja večji!

S prelomnimi tehnologijami in zmogljivejšimi akumulatorji konstrukcijska osnova CMF-EV ponuja priložnost za povečanje energijske učinkovitosti in dosega električnega avtomobila ob hkratnem skrajšanju časa polnjenja. Znatno sta izboljšana tudi dinamičnost in užitek v vožnji zaradi posebne prilagoditve obes in volanskega mehanizma ter nižjega težišča avtomobila zaradi namestitve akumulatorja v njegov pod.

Do danes je bilo vloženih že več kot 300 patentnih prijav v zvezi s konstrukcijsko osnovo CMF-EV in z novim Meganom E-Tech Electric. Te patentne prijave varujejo cel niz inovacij, ki so bile uporabljene pri elektromotorju, sistemu polnjenja, akumulatorju, toplotnem upravljanju, arhitekturi in tudi akustiki.

FOTO: Renault Megane

Megane, ker je smiseln

Za Renault je Megane sopomenka za kompaktno kombilimuzino, saj gre za model, ki je s štirimi generacijami v ponudbi že 26 let. To pomeni skupno več kot 1,3 milijona avtomobilov na evropskih cestah. Temu izročilu ostaja novi Megane E-Tech Electric zvest s svojo zasnovo in vsestranskostjo. Ohranil in optimiziral je gensko zasnovo, ki je vsaki generaciji Megana zagotovila referenčno mesto v segmentu: užitek v vožnji, udobnost in umirjenost, notranja prostornost in velikost prtljažnika. K temu je dodal še nove odlike, kot je zapeljiva oblika, edinstveno razmerje med zunanjimi merami in notranjo prostornostjo ter vse prednosti električnega pogona.

Renault z novim Meganom E-Tech Electric prevzema odgovornost za nadaljevanje izročila in uspešnosti, ki sta povezana z imenom Megane. To ime prestavlja modernost in prihodnost. Poimenovati ga tako ima smisel. In tako bo ime živelo naprej.

