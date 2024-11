Novi Fiat 600: Fiatova vrnitev v segment B

Novinec, ki pooseblja italijanski slog dolce vita, se lahko pohvali z veliko inovativnosti in vsemi prednostmi vozil, ki se uvrščajo v segmenta B in B-SUV. Več prostora in večji doseg nadgradi s čudovito, radostno in razvajajočo vozno izkušnjo.

Novi Fiat 600 ponuja tisti pravi čutni užitek, ki je zakoreninjen v italijanski DNK. Oblikovno je ostrejši in samozavestnejši, ima LED-luči, ki zvesto sledijo oblikovnemu jeziku Fiat, in na sprednji maski ter ob straneh ponosno nosi kromirano oznako 600.

Eleganten in hkrati dinamičen videz poudarjajo večja platišča (do 18 palcev), zaščitne obrobe in dodatki pa so v črni mat barvi. Zunanje linije novinca poudarjajo privlačni elementi, kot so bleščeče črni detajli, kromirani poudarki in svetleči elementi na zadnjih lučeh.

Novi Fiat 600 je popolno utelešenje vrednot te torinske avtomobilske znamke, kot sta italijanski slog in trajnost. Notranjost novega Fiata 600 odlično predstavi italijanski slog dolce vita in ne samo to. Z za mestna parkirišča zelo primerno dolžino 4,17 metra ter kolesi, postavljenimi na robove vozila, ponuja odlično prostorsko izkoriščenost in uporabno prostornost.

FOTO: Fiat

Voznik in sovoznik lahko svoje osebne predmete spravita v premišljeno zasnovano sredinsko konzolo med sprednjima sedežema. Predal je prekrit s posebnim pokrovom, opremljen z držaloma za plastenke, potnikom pa so na voljo tudi prostorni predali v vratih in pred sovoznikom. Skupaj je spredaj sedečima na voljo kar 15 litrov odlagalnih površin. Seveda pri Fiatu niso pozabili niti na zadaj sedeče – novi Fiat 600 namreč »v sebi« ponuja impresivno prostornost in udobje do petim potnikom. Volumensko prostorne pa niso samo odlagalne površine, temveč tudi prtljažni prostor – 360 litrov prostornine bo zadovoljilo tudi še tako zahtevne družinske potrebe.

Uporabniki lahko izbirajo med 8 različnimi barvami ambientalne osvetlitve in 8 barvami osvetlitve ekrana avtoradia za kar 64 različnih kombinacij, ki ustvarjajo privlačen in za vsakega uporabnika unikatno prilagodljiv svetlobni ambient.

Motor MHEV, vgrajen v novi Fiat 600 Hybrid, je učinkovit in zmogljiv. Z napredno tehnologijo ponuja resnično hibridno vozno izkušnjo, ki uporabnikom omogoča izjemno gladko in električno vožnjo po mestih pri hitrosti, nižji od 30 km/h, ali na hitrih cestah, ko voznik spusti stopalko za plin, oziroma pri vožnji po klancu navzdol.

FOTO: Fiat

Novi Fiat 600 je opremljen tudi z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi in asistenčnimi funkcijami. Prilagodljiv tempomat (ACC) zavira ali pospešuje glede na tok prometa. Inteligentni asistent za ohranjanje hitrosti namreč spremlja znake za omejitve hitrosti in priporoča njihovo upoštevanje, sistem za zaznavanje mrtvega kota pa z ultrazvočnimi senzorji nadzoruje mrtve kote in z opozorilnimi lučmi na stranskem ogledalu opozarja na morebitne ovire. Najsodobnejša tehnologija vključuje tudi funkcijo Stop&Go, električno parkirno zavoro, avtonomno zaviranje v sili za prepoznavanje kolesarjev in pešcev ter zaznavanje utrujenosti voznika. Poleg tega, 360-stopinjski senzorji in 180-stopinjska kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi mrežnimi črtami pomagajo pri izogibanju oviram pri parkiranju ali izvajanju zapletenih manevrov.

FOTO: Fiat

Kar se tiče udobja in povezljivosti, je novi Fiat 600 opremljen s številnimi funkcijami, s katerimi bo vsako potovanje prijetno doživetje. Opremljen je s prostoročnim električnim dvigom prtljažnih vrat, samodejno klimatsko napravo ter senzorji za dež in mrak. Ponudbo dopolnjujejo zvočni sistem s šestimi zvočniki, 10,25-palčni avtoradio z navigacijo in s sistemom brezžične preslikave zaslona Apple CarPlay in Android Auto, 7-palčni digitalni zaslon za voznika in povezane storitve.

V aktualni ponudbi je Fiat 600 na voljo s samodejnim menjalnikom in bonom za zimske pnevmatike za 21.990 EUR. Fiat 600 je tako družinam prijazna rešitev za popolno doživetje pristnega italijanskega sloga dolce vita, s pozornostjo do okolja in družbe.

Naročnik oglasne vsebine je Avto Triglav