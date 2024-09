Prav je, da je čist, toda pretiravanje mu lahko tudi škodi

»Vau, videti je kot nov!« Tak vzklik boste redko slišali, če avtomobila niste pred tem oprali. Dejstvo je, da se med vožnjo in parkiranjem nanj lepi najrazličnejša umazanija, ki zmanjšuje lesk pločevine, v notranjost pa prej ali slej prinesemo vse, kar se nam je prijelo na obuvalo. Ni treba ravno vsak dan, toda vsaj nekajkrat na leto se spodobi, da avtomobilu namenimo nekaj časa za nego.

Veliko je mogoče narediti že med vsakodnevno uporabo. V avtomobil ne vstopajmo z močno umazanimi čevlji. Preden se usedemo vanj, jih lahko tudi otrkamo, da se znebimo morebitnih kamenčkov. Prehranjevanje v vozilu ne prispeva k večji čistoči, poleg drobtin in drugih ostankov hrane bomo z mastnimi rokami onečedili obloge in sedeže. Za prevoz ne prav čistih predmetov v avtomobilu ali prtljažniku velja uporabiti podlogo, ki jo je mogoče preprosto očistiti. Predvsem je treba paziti, da se notranjost avtomobila ne navzame vlage, zato vse, kar se lahko polije, pred prevozom ustrezno zaščitimo.

Zunanjost bo dlje svetleča, če avtomobil parkirate v garaži ali v senci. Naj to ne bo blizu prašne ceste, niti pod drevesom, ki medi ali se na njem zadržujejo ptiči. Vsekakor med temeljitejšimi pranji redno čistite stekla in žaromete oziroma luči. Tako boste bolje videli in bili bolj vidni.

Če na pločevini ostane trdovraten madež, denimo od ptičjih iztrebkov ali smole, ga odstranite s specializiranimi čistilnimi sredstvi. Po potrebi avtomobil peljite v profesionalno pralnico. FOTO: Shutterstock

Od vrha proti dnu

Pranje avtomobila lahko opravite v samodejni avtopralnici ali pa se ga lotite sami. V prvem primeru bodo uslužbenci poskrbeli za temeljito predpranje z visokotlačnim čistilnikom, ki je obvezno, saj boste sicer med pranjem s krtačami oziroma gobo z grobimi ostanki umazanije opraskali lak.

Ročno pranje opravite z gobo, ki jo dobro namočite v mlačni vodi z dodanim detergentom, ki ustvari peno. Avtomobil čistite od vrha proti dnu, posebej se posvetite robovom in skritim delom. Sem sodijo tudi pragovi, ki jih boste dosegli in očistili zgolj tako, da boste pred tem odprli vrata. Samodejna avtopralnica tega seveda ne zmore, zato boste to storili po izvozu, ko je priporočljivo s suho krpo obrisati ostanke kapljic, ki jih ni posušil ventilator.

Če na pločevini ostane trdovraten madež, denimo od ptičjih iztrebkov ali smole, se ga lotite posebej, s specializiranimi čistilnimi sredstvi. Nikoli ga ne poskušajte očistiti na silo ali celo z grobimi gobicami, saj boste povzročili poškodbe na laku. Po potrebi avtomobil peljite v profesionalno pralnico, kjer vam bodo strokovno pomagali.

Za brisanje uporabite jelenovo kožo ali krpo iz mikrovlaken, ki ne puščata sledi. Seveda morata biti čisti, pa tudi med brisanjem je priporočljivo, da ju občasno splaknete s čisto vodo, še zlasti po brisanju v bolj skritih delih, do kamor krtače in goba morda niso segli.

Pri čiščenju lahko uporabite običajen hišni ali ročni sesalnik. FOTO: Shutterstock

Polirajte enkrat na leto

Avtomobilska pločevina je videti še bolje, če jo občasno spolirate. A s tem ne pretiravajte, saj ob vsakem poliranju odstranite tanek sloj laka. Morda to storite enkrat na leto ali še bolj poredko. S posebnimi čistili lahko namažete in dodatno zaščite tudi plastične dele, vendar bodite previdni pri lakiranih, s čistili namreč lahko naredite škodo. Preverite na skritem mestu.

V notranjosti lahko vsakdanjo čistočo dosežete s preprostimi ukrepi, kot sta stepanje preprog in sprotno odstranjevanje smeti, denimo robčkov. Ko se lotite resnega čiščenja, notranjost povsem izpraznite, tudi predale in prtljažnik, odstranite otroške avtosedeže in morebitne druge nastavke na sedežih. Prav tako odstranite preproge.

Sesanja se lahko lotite s standardnim hišnim ali ročnim sesalnikom, ki je bistveno manj močan, a večinoma vendarle uporaben, ali pa s sesalnikom na žetone v javnih avtopralnicah. Po potrebi uporabite nastavke, denimo krtačo za prah na armaturni plošči. S sesalnikom ne pritiskajte premočno, da ne nastanejo raze na materialu.

Pri sesanju bodite temeljiti, različne smeti se rade zavlečejo v najmanj dostopne reže. Sprednja sedeža dvignite do najvišje točke in ju vzdolžno premaknite do končnega položaja. Zadnjo klop podrite in posesajte prostor, ki je običajno skrit, a se tam prav lahko nabirajo ostanki hrane. Preproge iz tekstila posesajte zunaj avtomobila, gumijaste nato še umijte z vodo in detergentom ter dobro posušite, preden jih vrnete v vozilo.

Posebej se posvetite robovom in skritim delom. FOTO: Shutterstock

Za čiščenje oblog lahko uporabite posebna čistilna sredstva, ki načeloma odbijajo prah, a se tudi svetijo, kar je lahko zoprno in celo nevarno na armaturni plošči. Zato vam uporabo takšnih sredstev na zgornjem delu armaturne plošče odsvetujemo. Nikakor pa čistilnih sredstev proti prijemanju prahu ne uporabljajte na pedalih, ker bodo postala nevarno zdrsljiva.

Posebna sredstva so namenjena tudi čiščenju morebitnih usnjenih delov ali sedežev, pri uporabi bodite previdni, ne pretiravajte s količino in jih najprej preverite na skritem delu.

Zunanjost bo dlje svetleča, če avtomobil parkirate v garaži ali v senci.

Za brisanje uporabite jelenovo kožo ali krpo iz mikrovlaken.

Ob vračanju predmetov v avtomobil bodite čim bolj izbirčni.

Običajna čistila za steklo

Povsem na koncu se lotite še stekel. Uporabite običajna čistila za steklo, pri čemer bodite posebej temeljiti v notranjosti, kjer morebitnih napak ne boste mogli odpraviti med vožnjo. Priporočamo uporabo mehke krpe iz mikrovlaken, ki mora biti povsem čista, na koncu pa stekla dobro osušite s kuhinjsko brisačo.

Ob vračanju predmetov v avtomobil bodite čim bolj izbirčni, saj preveč krame zmanjšuje prostor, ki ga potrebujete v danem trenutku, hkrati pa se prej zgodi, da se kakšen predmet premika po vozilu med vožnjo skozi ovinke ali med zaviranjem. Seveda vedno poskrbite, da je vse v avtomobilu učinkovito pritrjeno, tako da bo takšnih nevarnih situacij čim manj.

Ni samo vzklik sosedov ali znancev tisti, ki bi vas moral voditi k rednemu pranju in čiščenju avtomobila. Ko boste nalogo opravili, se boste zagotovo tudi sami med vožnjo bolje počutili.