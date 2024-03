Prepoznavno ime, a scenic je zdaj povsem drugačen

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ime je že dobro znano, toda pozabiti morate na tako rekoč vse, kar ste z oznako renault scenic povezovali do zdaj. Že zaradi oblike je precej drugačen avtomobil, v prihodnje pa bo na voljo samo še z električnim pogonom. Scenic e-tech predstavlja prihodnost, kot si jo zamišljajo pri Renaultu, in je pred kratkim postal tudi evropski avto leta.

Vsekakor to ni več družinski enoprostorec, temveč električni športni terenec. Če bi mu pri Renaultu dali drugo ime, nihče ne bi pomislil, da gre za scenica. Toda ker v avtomobilski industriji nekaj velja tudi tradicija, so se pametno odločili za obnovitev imena, ki ga ljudje že poznajo. Na prvi vožnji po jugu Španije smo se, denimo, zapeljali mimo več starejših scenicov in sedanja električna različica po obliki veliko bolj spominja na australa kot na prejšnje soimenjake. Pravzaprav je vse drugačno, le ime je isto.

Osrednji zaslon deluje hitro in kaže natančne podatke o vožnji. FOTO: Aljaž Vrabec

Od zunaj se zdi, da je precej zaprt z vseh strani, toda ko enkrat sedite v njem, je občutek drugačen, saj je precej steklenih površin, še posebno če izberete tudi možnost zajetne panoramske strehe. Pri tej lahko stekla zasenčite (sistem polimerno razpršenih tekočih kristalov), da v notranjost prihaja manj svetlobe in toplote, kar se opazi tudi vizualno in deluje precej dobro.

Vse steklene površine so proizvedli iz recikliranega stekla, enak pristop so uporabili pri razvoju materiala za volan, armaturno ploščo, sedežne prevleke, talne, vratne in stropne obloge … V masi celotnega scenica e-tech je tako 24 odstotkov snovi narejenih iz recikliranih materialov.

Renault scenic e-tech se je iz enoprostorca spremenil v športnega terenca. FOTO: Aljaž Vrabec

Scenice ima lahko električni pogon z dvema izvedbama moči in dvema različno zmogljivima baterijama. FOTO: Aljaž Vrabec

Vsaj spredaj je v 4,47 metra dolgem avtomobilu prostora povsem dovolj. Pregled nad cestiščem je dober, tudi pogled nazaj je precej boljši, kot smo pričakovali, ko smo se okoli avtomobila samo sprehodili. Enako lahko pohvalimo prostornost na drugi klopi, kjer lahko sedita odrasla potnika, čeprav sta sprednja sedeža pomaknjena povsem nazaj.

Notranjost ima precej izboljšane materiale, sploh če jih primerjamo z nekdanjimi Renaultovimi modeli. Vsekakor je opaziti, da želijo storiti korak naprej in med kupce pritegniti tudi ljudi, ki so se doslej ozirali k dražjim modelom.

Tudi zadaj je veliko odlagalnih prostorov. FOTO: Aljaž Vrabec

Čeprav scenic e-tech ni enoprostorec, so razvojniki želeli ohraniti čim več koristnosti. Že spredaj med obema potnikoma je opazen zajeten odlagalni prostor, potem je zraven še manjši prostor pod zaslonom, uporabna so odlagalna mesta na vratih, skupno pa imajo vsa odlagalna mesta prostornino 38,7 litra. Dovolj prostora je tudi v prtljažniku s 545 litri prostornine, ob podrti drugi klopi pa sprejme 1670 litrov. Prtljažnik je precej globok, skorajda preveč, česar se zavedajo tudi pri Renaultu, a so rekli, da imajo raje večji prtljažnik, kot da bi zmanjševali njegovo prostornino z višjim dnom.

Motorna ponudba je precej preprosta. Elektromotor ima dve možnosti; v šibkejši ima 170 konjskih moči (125 kW, najvišja hitrost je 150 km/h) in v močnejši 220 konjskih moči (160 kW, najvišja hitrost 170 km/h). Tudi baterijski različici sta dve; šibkejša ima zmogljivost 60 kWh in uradno 420 kilometrov dosega, močnejša pa zmogljivost 87 kWh in okoli 620 kilometrov dosega. Motor je sicer nameščen na prednjo os, zato ima električni scenic pogon na prednji kolesi.

Na papirju so podatki o dosegu precej všečni in tudi v praksi so bili. Ko smo sedli v avtomobil, je računalnik prikazal doseg 624 kilometrov. Ob prvem preizkusu smo opravili okoli 215 kilometrov dolgo pot s porabo 17,4 kWh, ob prihodu nazaj na izhodiščno mesto pa je potovalni računalnik prikazal še 370 kilometrov dosega. Koristno je tudi, da navigacija izpiše, koliko bo baterija še napolnjena na cilju, prav tako navigacija sama predlaga postanke, če je vaša pot daljša od dosega baterije.

Kljuke so pogrezne. FOTO: Aljaž Vrabec

Polnilna vtičnica je spredaj desno. FOTO: Aljaž Vrabec

Seveda je treba upoštevati, da smo prve kilometre opravili v skoraj idealnih razmerah za električna vozila – na cestah okoli Malage, kjer se temperature te dni že gibljejo okoli 20 stopinj Celzija, na zavitih cestah pa smo se večinoma vozili pri omejitvi 50 ali 60 kilometrov na uro. Torej nobenega mraza in višjih hitrosti. Električni scenic ima sicer štiri stopnje rekuperacije in več voznih načinov (eco, normal, sport, individual), položaj za volanom pa je precej všečen.

Kako se bo torej obnašal na naših cestah v zimskih razmerah, bomo še preizkusili. A pri Renaultu obljubljajo, da avtomobil prek Googlovega navigacijskega sistema samodejno vključi pripravo baterije (če je treba), ko se približujete izbranemu polnilnemu mestu. Vsekakor pa lahko baterijo za približno 50 kWh, ob polnjenju z močjo do 150 kW, napolnite v 30 minutah.

Kakšna bo cena v Sloveniji (k nam pride jeseni), še ni znano, verjetno se bo gibala okoli 40 tisočakov, z boljšo opremo pa okoli 50 tisočakov. Brez subvencije.