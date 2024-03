Prvi ponudnik na trgu z Netflixom v svoji ponudbi

Pretakanje video vsebin je dandanes nepogrešljiva in za nekatere celo najpomembnejša dejavnost na svetovnem spletu. Zato je A1 Slovenija kot prvi ponudnik telekomunikacijskih storitev v Sloveniji v svojo ponudbo vključil Netflix. S tem bogati ponudbo za svoje uporabnike in jim prinaša še lažji dostop do Netflixovih filmov, oddaj in iger v udobju njihovih domov in naprav.

Od marca naprej lahko uporabniki A1 Slovenija neposredno dostopajo do storitev Netflix. Vsebine najpopularnejšega pretočnika lahko spremljajo na podprtih pametnih televizorjih, telefonih, tablicah, na spletni strani netflix.com ali z namensko aplikacijo. Široka knjižnica kakovostnih serij in filmov za različne okuse, kot so Stranger Things, The Witcher, Leo, Bridgerton in Wednesday, je uporabnikom na voljo neposredno brez dodatnega sklepanja naročnine. A1 Slovenija je tako prvi ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki je v svojo ponudbo vključil Netflix, strateško partnerstvo z velikanom zabavne industrije pa utrjuje pozicijo ponudnika z najboljšim naborom zabavnih vsebin.

A1 Slovenija podarja Netflix za 6 mesecev!

A1 Slovenija je ob razširitvi ponudbe za nove uporabnike mobilnih in fiksnih paketov pripravil izjemno ponudbo. Mobilni paketi (miniMIO, midiMIO, maksiMIO, A1 Vajb) so na voljo po znižani ceni 11,99 EUR na mesec za obdobje enega leta, hkrati pa je v vse pakete vključen tudi brezplačen dostop do Netflixa za šest mesecev. Enaka ugodnost, torej brezplačen polletni dostop do pretočnih vsebin Netflix, velja tudi za vse nove uporabnike fiksnih paketov A1 Net+TV in A1 Ultra, in sicer po enotni ceni 22,98 EUR za 12 mesecev. Pri podjetju pa seveda niso pozabili niti na obstoječe uporabnike mobilnih in fiksnih paketov. Ti se za vklop opcije Netflix lahko oglasijo na najbližjem prodajnem mestu ali pokličejo prodajnega svetovalca na številko 040 40 40 45.

V promocijo je vključena opcija Netflix Basic, ki stane 4,99 EUR na mesec. Uporabniki, ki si želijo polnejše izkušnje, lahko vključijo Netflix Standard (7,99 EUR na mesec) ali Netflix Premium (9,99 EUR na mesec) in na mesečnem računu doplačajo razliko do polne cene opcije. Več informacij najdete na https://www.a1.si/netflix.

Naročnik oglasne vsebine je A1