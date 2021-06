Spet je prišel tisti čas v letu: ne dovolite si napak

Naj bo pot brezskrbna in polna doživetij. FOTO: Citroën

Ponovimo: kaj potrebuje vaš jekleni konjiček v tem letnem času?

stanje pnevmatik (obraba in tlak)

količino olja in zavorne tekočine,

količino sredstva za pranje vetrobranskega stekla,

delovanje žarometov in drugih svetlobnih teles,

delovanje in stanje brisalcev.

Zaupajte strokovnjakom

Zahtevnejša servisna opravila zaupajte strokovnjakom v



Pri tem je pomembno, da vam bodo ponudili tudi originalne nadomestne dele.



Pooblaščena servisna mreža Citroën za vas tudi redno pripravlja posebne cenovno ugodne ponudbe raznih izdelkov in dodatne opreme ter omogoča izkoriščenje

Neizogibno opravilo: preverite klimatsko napravo

Kako deluje vaša klimatska naprava? FOTO: Citroën

pregled klimatske naprave: 9,99 €

pregled klimatske naprave z dezinfekcijo 20,99 €

pregled klimatske naprave z dezinfekcijo in originalni filter zraka že od 36,07 €

Nič naj vas ne ustavi na poti. Bodite pripravljeni in uredite vse potrebno, da vas vozilo ne bo pustilo na cedilu. FOTO: Citroën

Da bo vaša klimatska naprava delovala bolj optimalno

Najprej prezračevanje: na soncu pregret avtomobil vedno najprej prezračite. Odprite vrata in vetrobranska stekla. Tako boste najhitreje spravili vroč zrak iz potniške kabine.

Zaprite vsa okna in prižgite klimatsko napravo: ko se boste odpeljali s parkirišča, zaprite vsa okna in prižgite klimatsko napravo, vendar pri tem pazite, da ne boste pretiravali s hlajenjem. Razlika med zunanjo temperaturo in temperaturo v notranjosti naj bo med 5 in 7 stopinj.

Pravilno usmerjanje klimatske naprave: pazite, da vas klimatska naprava ne bo »prepihala«, zato šobe usmerite stran od sebe.

Vklopite klimatsko napravo tudi pozimi.

Ne dovolite si presenečenj na poti. Svoje vozilo zaupajte strokovnjakom Citroën. FOTO: Citroën

Servisi Citroën – zanesljivo skrbni.

Postanite del



Članstvo v



In še več – popusti se vam čez leto in s starostjo vašega avtomobila povečujejo.

VČLANITE SE

Ker pa so do članov kluba zvestobe MyCITROËN plus zanesljivo skrbni, jim za izkazano zaupanje ob rednem servisiranju vozila v pooblaščeni servisni mreži Citroën zagotavljajo še 1 leto brezplačne storitve Citroën Asistenca Plus.



Več o Asistenci Plus.



Vsi člani kluba lahko sezonsko dodatno opremo za vaše vozilo kupujete pod posebnimi pogoji in z vrhunskimi popusti. Preverite aktualne akcijske cene:



SAMO ZA ČLANE KLUBA: STREŠNI KOVČKI -30%

NOSILCI ZA KOLESA -40%

VLEČNE KLJUJE -30%

ZA VOZNIKE VSEH ZNAMK VOZIL: VLEČNE KLJUKE -20%

ORIGINALNI TEPIHI -40%

TEPIHI EUROREPAR ŽE ZA 19,99 €

