SUV klasika iz Mazde

V prispevku preberite:

Pri Mazdinem SUV modelu CX-5 je bil nekdaj v ospredju dizelski pogon, ta je sicer še v ponudbi, a tokratni testni primerek je bil bencinski, ki je zdaj tudi blagi hibrid.

2,5-litrski bencinski štirivaljnik zmore moč 144 kW, testni primerek je imel še prilagodljivi štirikolesni pogon, in samodejni menjalnik pa je samodejni s šestimi stopnjami. Bencinski štirivaljni motor nima turbine, a je prijetno odziven, tudi miren in zelo tih, vsaj če ga res zelo ne priganjamo. Tudi menjalnik prispeva k prijetni uporabi, voznik hitro pozabi nanj, kar pomeni, da deluje gladko.

Pri Mazdi so poskušali manjšo porabo doseči tako, da so, kot rečeno, pogon nadgradili v blago-hibridno izvedbo. Govorijo o izjemno nizki porabi gorivi, ki to žal pač ni.