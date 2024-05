S koščkom premoga v srcu v zeleno prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje leto bodo v Velenju praznovali 150 let odprtja premogovnika. Desetletja je Šaleška dolina živela z rudnikom in termoelektrarno, ki še danes daje tretjino električne energije v Sloveniji. Malodane vsaka družina je imela rudarja, premogovnik ni le zaposloval, ampak tudi gradil in soustvarjal mesto. Cena rudarjenja ni bila majhna, a napoved izstopa iz premoga leta 2033 vseeno vznemirja. Po stoletju in pol morajo iz črnega v zeleno. Denarja pa za zdaj niti približno ni dovolj, opozarjajo.

Kdor želi vsaj približno doživeti, kaj rudarstvo pomeni v Šaleški dolini, si lahko v začetku julija ob dnevu rudarjev ogleda tako imenovani skok čez kožo. Prireditev je od leta 2021 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Gre za praznovanje, šego, s katero v rudarski stan sprejmejo novince. Lani so skok čez kožo pripravili šestdesetič, čeprav navada izvira iz 16. stoletja, ko so morali novinci za sprejem med rudarje preskočiti rudniški jašek. Ti so bili čedalje širši, zato so začeli skakati čez telečjo kožo, ki so jo imeli rudarji za zaščito, ko so se po drčah spuščali v jamo. Do danes so v rudarski stan v Premogovniku Velenje sprejeli več kot 3900 novincev. Zadnja leta pa ob slavnostno opravljenih rudarjih z rdečimi nageljni na črnih prsih poslušamo o zeleni prihodnosti.

Januarja 2022 je vlada sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Po strategiji bi morali v pol leta, torej še leta 2022, sprejeti zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in zakon o gospodarskem prestrukturiranju Savinjsko-šaleške regije. Še danes nimamo nobenega od njiju. Dolgoletni direktor Premogovnika Velenje, predavatelj in rudarski strokovnjak dr. Franc Žerdin, pravi, da bi bili danes v povsem drugačnem položaju, če bi dobili zakona pravočasno: »Sem član skupine, ki pripravlja zakon o zapiranju premogovnika. V skupini je sedem državnih sekretarjev, pa so vsi tiho, ker nihče ne ve, kaj narediti in na kaj se nasloniti. Na zadnji seji so nam pojasnili, da so naredili novo časovnico, ki predvideva, da bo zakon izdelan do konca leta. Sam tega ne verjamem. Nihče nima poguma, da bi povedal, kaj bo, ko bomo premogovnik zaprli. Ker ni alternative.«