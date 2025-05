Z izkušnjami do nižjih stroškov in večje zanesljivosti

Prav te vrednote že več kot tri desetletja uteleša Mercedes-Benz Sprinter, vodilni predstavnik lahkih gospodarskih vozil, ki se je uveljavil kot nepogrešljiv partner obrtnikov, podjetnikov in logističnih podjetij po vsem svetu.

Sprinter ni le vozilo, temveč premišljena naložba v dolgoročno uspešnost. S svojo tradicionalno robustnostjo, izjemno prilagodljivostjo in napredno tehnologijo postavlja merila v svojem razredu in z vsako generacijo nadgrajuje tisto, kar uporabniki najbolj cenijo: vzdržljivost, nizke obratovalne stroške in možnosti prilagoditve prav posebnim zahtevam poslovanja.

30 let tradicije, 30 vozil Sprinter po posebnih pogojih Sprinter je že tri desetletja popolna kombinacija zanesljivosti, prilagodljivosti in inovacij. Zaupajte izkušnjam, ki pišejo uspešne zgodbe, in odkrijte Sprinter iz posebne serije vozil.

Popolna prilagodljivost za profesionalne izzive

Mercedes-Benz Sprinter ostaja vodilni predstavnik v svojem razredu tudi zaradi svoje izjemne prilagodljivosti in modularnosti. Z več kot 1.700 možnimi konfiguracijami – vključno s štirimi različnimi dolžinami, tremi višinami in tovorno prostornino do 17 m³ – je zasnovan kot vozilo, ki se popolnoma prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Kupci lahko izbirajo med različnimi tipi karoserije, kot so furgon, Tourer ali šasija, in številnimi možnostmi pogonov, konstrukcije kabin, dolžin trupa, dovoljene skupne mase in višine tovornega prostora. Takšna prilagodljivost pomeni, da se Sprinter enako dobro znajde pri vsakodnevni dostavi po mestih kot v zahtevnejših razmerah na gradbiščih ali pri prevozu potnikov.

Idealna izbira za obrtnike, dostavljavce in prevoznike – s stabilno in trpežno karoserijo za dolgo življenjsko dobo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Zgovoren je tudi podatek, da je več kot 76 odstotkov vseh prodanih Sprinterjev predelanih v panožno prilagojena vozila. Med njimi so kurirska in ekspresna dostavna vozila, hladilna vozila, reševalna vozila, minibusi za prevoz potnikov in robustne različice za uporabo na gradbiščih. V zadnjih letih je Sprinter vse bolj priljubljen tudi kot osnova za nadgradnjo v avtodom – s čimer dokazuje, da se lahko funkcionalnost in udobje odlično dopolnjujeta.

Pametna zasnova za učinkovit vsakdan

Sprinter ni le zanesljiv in prilagodljiv – je tudi tehnološko napreden partner, ki vsakodnevno delo naredi enostavnejše, preglednejše in prijetnejše. Z integracijo multimedijskega sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) odpira novo dimenzijo digitalne povezljivosti, ki pomembno prispeva k večji učinkovitosti in boljšemu uporabniškemu doživetju.

Sistem MBUX omogoča shranjevanje do osmih različnih uporabniških profilov. Vsak uporabnik si lahko prilagodi nastavitve po svojih željah – od najljubših bližnjic do prikaza informacij na zaslonu. Zamenjava profila med vozniki je hitra in preprosta, kar je v podjetjih z več zaposlenimi velika prednost, saj v vsakodnevnem poslovnem okolju štejeta vsaka sekunda in vsaka podrobnost.

Zaradi intuitivnega upravljanja lahko voznik sistem uporablja na več načinov – z dotikom, gumbi ali glasovno. S preprostim ukazom »Hej, Mercedes« se sproži digitalni asistent, ki omogoča dostop do številnih funkcij, ne da bi bilo treba odmakniti roke z volana ali pogled s ceste.

Multimedijski sistem MBUX poskrbi za povezljivost med voznikom in vozilom. FOTO: Mercedes-Benz AG

Visoka raven varnosti z naprednimi asistenčnimi sistemi

V sodobnem poslovnem svetu, v katerem sta čas in zanesljivost ključna, varnost nikakor ne sme biti prepuščena naključju. Mercedes-Benz Sprinter je prav zaradi tega že tri desetletja sinonim za varno vožnjo – z zasnovo, ki združuje robustno konstrukcijo, premišljeno uporabo naprednih materialov in širok nabor sodobnih asistenčnih sistemov.

Sprinter je zasnovan z izjemno stabilno karoserijo, ki zagotavlja visoko raven zaščite. A bistvo njegove varnosti so številni inteligentni pomočniki, ki zmanjšujejo tveganja in razbremenijo voznika – tudi v zahtevnejših primerih, ko lahko pride do nepredvidljivih dogodkov. Med serijsko opremo najdemo sistem za samodejno vklapljanje luči in asistenta za ohranjanje stabilnosti v primeru bočnega vetra. Po želji je Sprinter mogoče dodatno prilagoditi zahtevam uporabnika – z aktivnim asistentom za ohranjanje razdalje DISTRONIC, ki je nepogrešljiv na avtocestah, ali s parkirnimi paketi, ki vključujejo kamere za pomoč pri manevriranju v urbanih okoljih. Pomembna prednost je tudi možnost vzvratne kamere, ki v primeru vozil brez velikega zaslona prikazuje sliko na notranjem ogledalu – praktična rešitev, ki poveča varnost in zmanjša možnost poškodb pri vzvratni vožnji.

Za zaščito potnikov skrbi do šest zračnih blazin, pri čemer je zračna blazina za voznika že del osnovne opreme. Raven varnosti dopolnjujejo številni sistemi za pomoč vozniku, med katerimi izstopata digitalna armaturna plošča in pametni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX z 10,25-palčnim zaslonom na dotik. Ta vozniku omogoča hiter dostop do ključnih informacij in dodatno prispeva k preglednemu, varnemu in učinkovitemu upravljanju vozila.

Sprinter – že 30 let zanesljiva izbira profesionalcev. FOTO: Mercedes-Benz AG