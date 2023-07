Z odprto streho

V pripevku preberite:

Posebnost tega petvratnega kompaktnega križanca je zložljiva mehka streha, zato so mu v Fiatovem marketingu namenili romantično ime dolcevita, kar je v dobesednem prevodu sladko življenje, v italijanščini pa ima širši pomen, katerega del je lahko tudi gledanje poletnega nočnega neba, seveda v dvoje ...

Fiat kot eden redkih ohranja tradicijo tako imenovanih mehkih streh, ki so bile pred desetletji precej razširjene, a so jih večinoma izrinile zložljive čvrste strehe. Kakorkoli že, 500x dolcevita jo ima. Voznik oziroma sopotnik na sprednjem sedežu jo odpirata in zapirata s tipko, nameščeno na trdem delu strehe nad vzvratnim ogledalom. Mehko streho seveda pomika elektrika in lahko jo odprete le za ped ali do konca skoraj po vsej dolžini strehe 500x. Ker sam nisem poseben ljubitelj kabrioletov in vetra v laseh, sem med umirjeno vožnjo z nekaj skepse počasi odprl streho in bil prijetno presenečen, saj sem nad glavo začutil le prijetno svež zrak, nikakor pa ne nadležnega prepiha.