Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

Štajerska vaška gostilna bi bila kot vse druge, če na hodniku ne bi šokirale črno-bele fotografije. Na treh vsakdanje razpoloženje v oštariji: starši s kozarčki v rokah, med njihovimi nogami se mota otrok. Prizor je za današnji svet korektnosti vsaj kapljico čez rob, še bistveno bolj na fotografiji zraven, na kateri je skupina nagcev na – kot je sklepati po njihovi telesni govorici – povsem običajen poletni dan. Fotografijo iz zlatih časov Freikörperkultur (FKK) so našli med podstrešno zapuščino, je vedro navrgla članica gostilniške družine: »To je bilo včasih bistveno bolj običajno!«

Nudizem oziroma naturizem (naj mi opravičijo, če ju preveč posplošeno mečem v isto koš) je danes za večino družbe na robu sprejemljivosti, čeprav je človek večino svoje zgodovine romal naokoli gol oziroma s približki obleke. Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu, sodobna naturistična gibanja pa so vzniknila po zaslugi predvsem angleških in nemških učiteljev z Alfredom Kochom na čelu, ki so poudarjali pomen golega sončenja, kopanja in rekreacije.

Pri nas za začetnika šteje Arnold Rikli, ki je leta 1855 na Bledu začel zdraviti z vodnimi in zračnimi kopelmi in ustvaril svojevrstno skupino gostov, ki so jim domačini rekli »Riklijevi nagci«. Nudizma se niso sramovali niti pripadniki (čeravno v tem primeru resda bolj odpadniki) modre krvi: Rajsko plažo, prvo nudistično na Hrvaškem, sta le malo po odprtju, leta 1935, obiskala angleški kralj Edvard VIII. in njegova soproga Wallis Simpson.

V sodobnem času, ko se človek na vse mogoče načine razgalja na medmrežju, nudistične plaže in kampi izginjajo, nudisti so bizarnost, gibanje, ki pritegne kvečjemu duhovit zapis v medijih ali obstransko sociološko analizo. Potencialnih odgovorov, zakaj je tako, bi lahko našli mnogo, od moralnih in verskih do strahu (včasih, žal, upravičenega) pred tem, da telo postane predmet objektivizacije in zlorab na medmrežju.

A najbolj od vsega se zdi, da se v času opevanja lepega videza človek preprosto noče pokazati brez krpice na sebi, pardon brez filtra. Obleka marsikaj skrije, četudi neznatna kot kopalke. A če pravimo, da obleka naredi človeka, po drugi strani, ko izvemo vse, rečemo, da je to – gola resnica.